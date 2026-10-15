إصدار حصري للإمارات احتقالاً بمرور 75 عاماً على إطلاق «باترول»

كشفت «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، التابعة لمجموعة «عبد الواحد الرستماني» وكيل سيارات نيسان في دبي والمدن الشمالية، عن إصدار خاص من نيسان «باترول» بمناسبة مرور 75 عاماً على إطلاق هذا الطراز.

وجرى تطوير هذا الطراز حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، احتفاءً بإرث «باترول» من خلال تفاصيل تصميمية مختلفة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة المستمدة من فئة «بلاتينوم V6TT».

ويتميز الإصدار بتفاصيل باللون الذهبي النحاسي للهيكل الخارجي، بما في ذلك إطارات، مصابيح الضباب، وقضبان الشبك الأمامي، وفتحات التهوية الجانبية والخط الجانبي الممتد، والشارات، وتعزز لمسات الكروم الداكن حضور السيارة المهيب، وتتكامل معها عجلات الألومنيوم باللون الأسود. كما تشمل السيارة شارات مخصصة للذكرى السنوية تعزز تميز الطراز، وعند فتح الأبواب، تُسقط إضاءة ترحيبية على الأرض عبارة «Patrol Since 1951» بطابع مستوحى من الكثبان الرملية.

ويتوفر الإصدار بأربعة ألوان خارجية تشمل: الرمادي، والأبيض، والأسود، والتصميم ثنائي اللون، باللون الأبيض مع سقف باللون الأسود.

وفي الداخل، اللون العنابي مع تفاصيل عجلة القيادة باللون الذهبي النحاسي، ولمسات الكروم الداكن، ونقوش الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على لوحة القيادة ومساند الرأس. وتجمع المقصورة بين الطابع الخاص بهذا الإصدار وأحدث التقنيات لسيارة «باترول»، بما في ذلك شاشة عرض أحادية مقاس 28.6 بوصة، ونظام الصوت من «Klipsch»، ومقاعد جلدية مبطنة مزودة بخصائص التدفئة والتهوية والتدليك، فضلاً عن نظام التبريد البيومتري. بالإضافة لدعم السائق بنظام المساعدة «ProPILOT».

كما يحتفظ الإصدار الجديد من «باترول» بمحرك طراز «بلاتينوم V6TT» سعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 425 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. ويساهم نظام التعليق الهوائي المتكيف المزود بخاصية التخميد الديناميكي الذكي.

ويوفر نظام «NissanConnect 2.0» المزود بخدمات «Google» المدمجة في الإمارات ميزات تشمل الملاحة المتكاملة، ووظائف المساعد الصوتي، وخدمات السيارة المتصلة.