فولكس فاجن تطرح جولف GTI الجديدة في دبي

تواصل سيارة «فولكس فاجن جولف GTI» تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية المدمجة في دبي، بفضل محركها التوربيني القوي، وتسارعها السريع، والتجهيزات الرقمية وأنظمة مساعدة السائق.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين TSI بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته القصوى 265 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 370 نيوتن متر. وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثواني، وهي أرقام تمنحها أداءً رياضياً مناسباً للقيادة اليومية والطرق السريعة.

وتحافظ «جولف GTI»، التي طرحتها مجموعة «النابودة للسيارات»، على تصميم الهاتشباك المدمجة الذي تشتهر به هذه السلسلة، مع تفاصيل تمنحها مظهراً أكثر رياضية، من أبرزها: مصابيح أمامية بتقنية IQ.LIGHT LED Matrix، بحسب التجهيز، وواجهة أمامية رياضية مع لمسات حمراء وشعار GTI المميز، ووعجلات رياضية ومكابح ذات طابع رياضي، ومصابيح خلفية LED وتصميم خلفي يعكس شخصية السيارة عالية الأداء.

وتجمع هذه العناصر بين المظهر الرياضي والحجم العملي الملائم للاستخدام داخل دبي، سواء في التنقل اليومي أو الرحلات على الطرق السريعة.

وتقدم المقصورة مزيجاً من التجهيزات الرقمية واللمسات الرياضية، وتشمل أبرز المواصفات المعلنة:

شاشة معلومات وترفيه قياسية بقياس 10.4 بوصات، ولوحة عدادات رقمية Digital Cockpit Pro بقياس 10.2 بوصات، ومقاعد رياضية وتفاصيل داخلية بخياطة حمراء، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص بـ30 لوناً. وتتوفر في السيارة إمكانية الحصول على شاشة ترفيه بقياس 12.9 بوصة مع نظام ملاحة، ونظام صوت Harman Kardon وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وفق الحزمة والفئة المختارة.

وتتضمن تجهيزات السيارة مجموعة من تقنيات مساعدة السائق، مع اختلاف التجهيزات القياسية والاختيارية حسب الفئة. وتشمل الخيارات المتاحة أنظمة مساعدة الركن، وكاميرات الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى تقنيات مساعدة أخرى لتحسين الرؤية وتعزيز السلامة. وتكتسب هذه التجهيزات أهمية في دبي، حيث تتنوع ظروف القيادة بين الطرق السريعة والشوارع الحضرية ومواقف السيارات متعددة الطوابق.