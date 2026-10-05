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عمالقة السيارات في العالم.. من يبيع أكثر ومن يحقق إيرادات أكثر؟

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وكالات

يبرز في قطاع السيارات عالمياً عدد من اللاعبين الذين حافظوا على مكانتهم لسنوات طويلة متصدرين أكثر الشركات مبيعاً، كما تصدروا في حجم الإيرادات السنوية التي حققوها، وآخرها التي أعلنت خلال العام الماضي 2025، وفي مقدمتها شركة «تويوتا» اليابانية العريقة.