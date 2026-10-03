" رينو" تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في المركبات الكهربائية





أعلن فرانسوا بروفو الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو اليوم أن الشركة ستستثمر أكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) في فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة في المركبات ​الكهربائية والسيارات الأقل تكلفة.

وذكر بروفو في تصريحات إعلامية أن المجموعة استثمرت خلال السنوات الخمس الماضية 13 مليار يورو في فرنسا من أجل تحول ‌بصمتها الصناعية ⁠بالكامل والرهان على السيارات الكهربائية، وخلال السنوات الخمس ‌المقبلة، إذا سمح السياق ⁠الاجتماعي والسياسي بذلك، ستستثمر المجموعة مجددا ​أكثر من ⁠10 مليارات يورو لمواصلة التوسع فيما ⁠يتعلق بالمركبات الكهربائية وجعل السيارات في المتناول بأسعار ⁠أقل.

وسجلت السيارات الكهربائية مستوى قياسيا بلغ 42 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات ⁠الجديدة في ​فرنسا في سبتمبر الماضي، في ظل تزايد الطلب جراء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود .