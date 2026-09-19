«رام» تعيد محرك هيمي V8 إلى طرازي 1500 ريبل وليميتد في الشرق الأوسط





أعلنت شركة «رام»، التابعة لمجموعة «ستيلانتيس»، إعادة طرح محرك هيمي (HEMI V8) ثماني الأسطوانات سعة 5.7 لترات في أسواق الشرق الأوسط، ضمن طرازي رام 1500 ريبل (Rebel) وليميتد (Limited) لعام 2026، بعد اقتصار تشكيلة رام 1500 في المنطقة على المحركات سداسية الأسطوانات منذ طراز عام 2025.

ويولد المحرك قوة تبلغ 395 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 556 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع تقنيات لتحسين استهلاك الوقود، تشمل التوقيت المتغير لعمود الكامات ونظام تعطيل بعض الأسطوانات (MDS) عند انخفاض الحاجة إلى الطاقة.

وتوفر الشركة، النسختين بقدرة سحب تصل إلى 5266 كيلوغراماً، وحمولة قصوى تبلغ 748 كيلوغراماً، إلى جانب خزان وقود بسعة 125 لتراً.

ويأتي طراز «رام 1500 ريبل» بنظام عادم رياضي G/T مزدوج المخارج، وممتصات صدمات من «بيلشتاين» مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، وألواح حماية أسفل الهيكل، ونظام قفل إلكتروني للتفاضل الخلفي، مع عجلات بقياس 18 بوصة.

وتضم المقصورة شاشة تعمل باللمس قياس 14.4 بوصة تدعم نظام Uconnect 5 NAV، ونظاماً صوتياً من Harman Kardon يضم 19 مكبراً، إضافة إلى سقف بانورامي مزدوج وشاحنين لاسلكيين. وتتوفر تجهيزات إضافية تشمل كاميرا للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، ونظام RamBox لتخزين الأمتعة، ومرآة خلفية رقمية وشاشة عرض أمامية للمعلومات.

أما طراز «رام 1500 ليميتد»، فيستخدم المحرك ذاته مع نظام عادم G/T قياسي، ويأتي بعجلات قياس 22 بوصة، مع إمكانية تجهيزه بنظام تعليق هوائي قابل للتعديل عند الزوايا الأربع.

وتشمل تجهيزاته الداخلية مقاعد جلدية مزودة بخاصية التدليك للسائق والراكب الأمامي، مع تهوية للمقاعد الأمامية والخلفية، وشاشة وسطية قياس 14.4 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12 بوصة، إلى جانب كاميرا للرؤية المحيطية ونظام RamBox.

وتتضمن أنظمة مساعدة السائق التعرف إلى إشارات المرور، والمساعدة على التوجيه لتجنب الاصطدام، ونظام ParkSense للركن الآلي. كما تتوفر حزمة Night Edition التي تضيف تعديلات خارجية باللون الأسود، تشمل العجلات والشبك الأمامي ومخارج العادم.

وقال يوسف بوحديوي، المدير الإقليمي للعلامات التجارية الأمريكية والإيطالية في «ستيلانتيس الشرق الأوسط»، إن إعادة محرك هيمي ثماني الأسطوانات إلى طرازي ريبل وليميتد تأتي استجابة لطلب العملاء في المنطقة، ضمن خطة الشركة لتوسيع تشكيلة مركبات رام خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن خطط لطرح طرازي رام 1500 TRX SRT ورام 1500 Rumble Bee في أسواق الشرق الأوسط خلال عام 2027، في إطار توسيع مجموعة المركبات المزودة بمحركات V8.