«تسلا» تمهّد للكشف عن «رودستر» مطلع أكتوبر

أشعلت شركة تسلا حماس متابعيها بعد نشرها عداً تنازلياً على موقعها الإلكتروني، يشير إلى موعد إطلاق سيارتها الرياضية «رودستر» في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد نحو عقد من الزمن على الكشف الأول عن الجيل الجديد من السيارة الكهربائية عالية الأداء.

ونشرت الشركة عبر منصة «إكس» عبارة «استعدوا للإطلاق»، مرفقة بصورة تحمل تاريخ «10.01»؛ في إشارة إلى موعد الحدث المرتقب الذي يترقبه عشاق العلامة التجارية منذ سنوات.

ويأتي هذا التطور بعد تقرير نشرته صحيفة «ذي إنفورميشن» في أغسطس الماضي، أفاد بأن «تسلا» كانت تستهدف الكشف عن نسخة معاد تصميمها من «رودستر» خلال الشهر نفسه، قبل أن يتم تأجيل الإعلان.

وبحسب التقرير، قد يتضمن الحدث استعراض نسخة محدودة الإنتاج مزودة بمحركات دفع تعمل بالغاز البارد، تم تطويرها بالتعاون مع شركة «سبيس إكس»، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التسارع والأداء.

ومن المتوقع أن يُقام العرض التجريبي في منشأة الاختبارات التابعة لـ«سبيس إكس» بمدينة ماكجريجور في ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت تسلا قد كشفت للمرة الأولى عن الجيل الجديد من «رودستر» عام 2017، معلنة آنذاك أن عمليات التسليم ستبدأ خلال عام 2020، إلا أن المشروع واجه سلسلة من التأخيرات المتكررة، ما أدى إلى تأجيل طرح السيارة لعدة سنوات.

وتأتي الاستعدادات لإطلاق «رودستر» في وقت تواصل فيه تسلا توسيع نطاق تقنياتها المستقبلية في مجال التنقل الذاتي، بعدما بدأت الأسبوع الماضي تقديم رحلات تجريبية لسيارتها ذاتية القيادة «سايبركاب» في مناطق محدودة من مدينة أوستن بولاية تكساس.