افتتاح صالة عرض رئيسية جديدة لـ"زيكر" في دبي





أعلنت زيكر الإمارات وإيه دبليو آر أوتوموتيف عن افتتاح صالة العرض الرئيسية المعاد تصميمها لزيكر في دبي. وتجمع المساحة الجديدة بين التصميم المعاصر والضيافة الراقية والتواصل الشخصي مع العملاء، بما يعكس ثقة الشريكين بسوق التنقل الكهربائي في دولة الإمارات.

تمنح صالة العرض العملاء تجربة متكاملة وسلسة لاستكشاف عالم التنقل الكهربائي. ويقدّم خبراء زيكر إرشادات مخصصة حول مجموعة مركبات زيكر، والشحن، والتقنيات الذكية، والأداء، وتجارب القيادة، وخدمات ما بعد البيع. كما تتيح الشاشات اللمسية التفاعلية استعراض مواصفات المركبات وتكويناتها بالتفصيل، وتقديم الطلبات مباشرةً من صالة العرض. وفي أجواء مريحة وراقية، يمكن للعملاء مناقشة احتياجاتهم الخاصة بالقيادة واعتبارات الملكية، بما يساعدهم على فهم دور التنقل الكهربائي في دعم تنقلاتهم اليومية ورحلاتهم العائلية والرحلات الأطول عبر دولة الإمارات.

وفي قلب صالة العرض المعاد تصميمها يقع مجلس زيكر، وهو مساحة ضيافة راقية مخصصة لمواعيد العملاء، وأحاديث القهوة، وتجمعات المالكين. ويضفي المجلس بُعداً أكثر شخصية على تجربة البيع بالتجزئة، ويوفر للضيوف أجواءً ترحيبية لقضاء الوقت مع العلامة التجارية قبل الاستشارات أو تجارب القيادة وبعدها. كما تضيف الشراكة مع ميزون 7، علامة أسلوب الحياة الفاخر التابعة لمجموعة إيه دبليو آر، مختارات من المستلزمات المنزلية والديكور الأنيق، بما يخلق بيئة دافئة مستوحاة من أسلوب الحياة تكمل فلسفة التصميم التقدمية لزيكر وتبرز قصة المواد والألوان والحرفية في صالة العرض.

وقال روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في إيه دبليو آر أوتوموتيف: يتطور سوق التنقل الكهربائي في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، ويتطلع العملاء إلى الثقة التي يوفرها الإرشاد الواضح، والشريك المحلي الموثوق، وتجربة ملكية مصممة وفق احتياجاتهم. وتجمع صالة العرض الرئيسية المعاد تصميمها هذه العناصر في وجهة واحدة تتيح للعملاء اختبار تكنولوجيا زيكر وتصميمها وضيافتها، واكتشاف كيف يمكن للتنقل الكهربائي أن ينسجم مع حياتهم اليومية.

وتضم صالة العرض الرئيسية المعاد تصميمها نقطتي شحن بالتيار المتردد، بما يمنح العملاء فرصة عملية إضافية للتعرف إلى تجربة امتلاك زيكر خلال زيارتهم. كما توفر منطقتان مخصصتان لتسليم المركبات أجواءً راقية لعملية التسليم، بما يجعل من كل تسليم لحظة أكثر خصوصية ولا تُنسى للعملاء وعائلاتهم. وتشكل صالة العرض الرئيسية أيضاً منصة لإطلاق المنتجات، وتعزيز تفاعل المالكين، وتنظيم فعاليات مختارة تجمع العملاء وعشاق التنقل الكهربائي حول تجربة القيادة الكهربائية الفاخرة.

وتُعد إيه دبليو آر أوتوموتيف الموزع الرسمي لزيكر في الإمارات. وبفضل عقود من الخبرة في قطاع السيارات وشبكة وطنية راسخة من صالات العرض ومراكز الخدمة، تقدم الشركة تجربة امتلاك زيكر للعملاء بدءاً من مرحلة الاكتشاف الأولى وصولاً إلى الدعم طويل الأمد، بما يسهم في تعزيز التنقل الكهربائي الفاخر في المنطقة.