"بي إم دبليو" تختار دبي للإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة





اختارت مجموعة "بي إم دبليو" إمارة دبي لإطلاق أيقونتها الفئة السابعة الجديدة، لتعزز مكانتها في طليعة فئة السيارات الفاخرة، مقدّمةً معياراً جديداً يجمع بين الحضور التصميمي الواثق، والتكنولوجيا المتقدمة، والفخامة المصممة بعناية.

وينطلق الكشف الإقليمي عن السيارة من دبي، المدينة التي تجمع بين الطموح العالمي والذائقة الرفيعة للتميّز، ليعكس حضوراً يعبر الحدود ويرسّخ مكانة المنطقة كمنصة رائدة للإبداع والفخامة والابتكار.

ومن هذه الوجهة العالمية، تقدّم السيارة تجربة ترتقي بمفهوم السيدان الفاخرة إلى مستوى أكثر تميّزاً، حيث يلتقي التصميم الجريء بالتكنولوجيا الذكية والفخامة الهادئة.

وقال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري، مجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط: يمثّل الإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة محطة مهمة لمجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط، وتعبيراً راسخاً عن مفهوم الفخامة العصرية كما يختبرها عملاؤنا اليوم. فالفخامة الحقيقية لا تقتصر على التصميم المتقدّم أو التكنولوجيا المتطورة، بل تُقاس بجودة التجربة التي تمنحها.

وطُوّرت "بي إم دبليو" الفئة السابعة بشغف وإتقان، وقد رسّخت منذ ظهورها الأول عام 1977 مكانتها كمرجع للابتكار وريادة التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد دفع كل جيل منها بعصره نحو آفاق جديدة من التطور، بدءاً من أنظمة السلامة الرائدة، ومروراً بمفاهيم التشغيل المبتكرة، ووصولاً إلى بيئات رقمية أرست معايير جديدة. ويشكّل هذا التوجّه المستقبلي سمة راسخة في هوية "بي إم دبليو" الفئة السابعة على مدى ما يقارب خمسة عقود.

وتمثل "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة أوسع عملية تحديث تشهدها طرازات مجموعة "بي إم دبليو" على الإطلاق. ومع وصولها إلى الجيل السابع، تُحدث هذه السيدان الفاخرة قفزة نوعية جديدة في مسيرتها المتواصلة. وبصفتها الطراز الرائد ضمن مجموعة منتجات "بي إم دبليو" وواجهة تعكس هوية العلامة، تتصدر "بي إم دبليو" الفئة السابعة مسار إدماج تقنيات Neue Klasse في الطرازات الحالية. كما تمهّد هذه الخطوة لإطلاق منظومة تقنية متكاملة تمتد عبر أنظمة الدفع المختلفة وفئات السوق المتنوعة، لتشكّل الأساس الذي ستستفيد منه جميع سيارات "بي إم دبليو" المستقبلية.

وتجسّد "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة المقاربة الخاصة لأسلوب التصميم الجديد لدى "بي إم دبليو" ضمن فئة السيارات الفاخرة. وتتميز السيارة بحضور بصري لافت يرسّخ هويتها ويميّزها عمّا سواها، وذلك بفضل هيكلها الخارجي الموحّد بصرياً.