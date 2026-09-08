‏"روكس" تبدأ إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي

المصنع الجديد في كيزاد يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويوفر طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف ‏مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030‏

شراكة "روكس" مع مكتب أبوظبي للاستثمار تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها وتوطين التصنيع ‏في الإمارة

ستحمل جميع المركبات المُنتَجة في المصنع علامة "صنع في الإمارات"، لتلبية احتياجات السوق ‏المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

حسن النويس: "الإمارات ترسخ مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي"‏

استكملت شركة "روكس" إنشاء مركزها المتقدم ‏للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز ‏‏"روكس أدماس" من خط الإنتاج حاملةً علامة "صنع في الإمارات". ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود ‏الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة "روكس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط ‏الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب ‏المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي‎.‎

ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يسهم في ‏تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار‎".‎

وفي هذا السياق، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن ‏دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية ‏قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات ‏المستقبلية‎. ‎

وقال النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة ‏صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ‏وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ‏ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية‎. ‎

وأضاف، أن بدء إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات ‏الوطنية مثل؛ "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين ‏صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏

‏ ‏ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها ‏إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة "صنع في ‏الإمارات"، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية‎.‎

بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " توفّر ‏أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات ‏استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس ‏قرار شركة "روكس" توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها ‏الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين ‏المعرفة ‏ والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة ‏أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة".‏

ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح ‏تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ‏ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم‎.‎‏ كما يعزز المصنع قدرات "روكس" ‏في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل ‏الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة‎.‎

من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس ": "يمثل افتتاح مركز التصنيع ‏الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة "روكس "، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق ‏الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم ‏الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات". ‏

وتواصل شركة "روكس" تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث ‏نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات ‏محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة‎.‎

كما كشفت "روكس" عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً ‏لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير ‏منصة "روكس إيجنت" للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة ‏الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية‎.‎

وتعتزم "روكس" الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير ‏هذا الإصدار من خلال شبكة "روكس" العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة ‏الإماراتية‎.‎

وفي هذا الإطار، تعمل "روكس" على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن ‏منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار "روكس أدماس – أبوظبي" هذا التوجه من خلال التعاون مع "لجنة ‏التصميم – أبوظبي" وشركة "الخزنة للجلود" لتطوير تصميم مستوحى من "الخوص"، الحرفة الإماراتية ‏التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل‎.‎

كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من "غراند تور"، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز ‏‏"أدماس" المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، ‏وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في ‏المغرب.‏

وستحمل المركبتان علامة "صنع في الإمارات" طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة ‏انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في ‏أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة‎.‎

ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال ‏تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات ‏متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي‎.‎