«تسلا» تشغّل «روبوتاكسي» على مدار الساعة في أكتوبر

قال أشوك إيلوسوامي، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في شركة تسلا: إن خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة للشركة قد تعمل على مدار 24 ساعة بدءاً من الشهر المقبل تقريباً.

وجاءت تصريحات إيلوسوامي رداً على مستخدم عبر منصة «إكس» طلب إتاحة رحلات سايبر كاب طوال الليل، إذ قال إن هذه القدرة ستصل خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، بعد دمج تقنية جديدة ضمن خطة تطوير الإصدار إف إس دي في 15.

وتأتي التصريحات بعد يوم واحد من إتاحة رحلات سايبر كاب للجمهور في أوستن بولاية تكساس، في أوضح جدول زمني تطرحه تسلا حتى الآن لتشغيل روبوتاكسي دون إشراف بشري خلال ساعات الليل.

وتعمل شبكة روبوتاكسي المدفوعة حالياً من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، سبعة أيام في الأسبوع، في أوستن ودالاس وهيوستن وميامي وأورلاندو وتامبا.

وتقل فترة التشغيل الحالية عن الجدول الذي كانت تسلا تستخدمه خلال جزء كبير من العام الماضي، عندما كانت الخدمة تمتد من السادسة صباحاً حتى الثانية صباحاً.

ولم يحدد إيلوسوامي الميزة التقنية التي يجري دمجها، كما لم يوضح ما إذا كان التشغيل على مدار الساعة سيبدأ بسيارات سايبر كاب المصممة خصيصاً للخدمة أم بأسطول موديل واي الحالي أم بكليهما.

من شأن تشغيل روبوتاكسي ليلاً أن يمثل اختباراً مهماً لقدرة أنظمة القيادة الذاتية على التعامل مع ظروف الإضاءة المنخفضة، كما قد يرفع معدل استخدام السيارات ويعزز اقتصاديات نموذج روبوتاكسي.