«مرسيدس-بنز الشرق الأوسط» تعزز حضورها العالمي بهيكل قيادي جديد

تواصل شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط تعزيز مكانتها العالمية من خلال إطلاق هيكل قيادي جديد يُبرز الأهمية الاستراتيجية للمنطقة كمركز رئيسي لأسواق موزعي مرسيدس-بنز العامّين في أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى توحيد العمليات في أكثر من 100 سوق ضمن منظومة مترابطة، وتعزيز التعاون لتسريع الابتكار، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء، فضلاً عن ترسيخ التميز في العلامة التجارية عبر الشبكة العالمية.

ويقود هذا التحول مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط ورئيس MBGD، إلى جانب فريق قيادي يتميّز بالكفاءة، والتنوع، والخبرة الواسعة التي تفخر مرسيدس-بنز بتطويرها ورعايتها.

واعتباراً من 1 يونيو 2025، تم تعيين كارستن كلاونبيرغ مديراً لخدمات ما بعد البيع وتدريب المبيعات بالتجزئة في MBGD، حيث سيتولى الإشراف على خدمات العملاء لدى جميع الموزعين العامّين حول العالم. ويتمتع كارستن بخبرة واسعة في مجال الخدمات وقطع الغيار، ما يعزز التزام مرسيدس-بنز بالحفاظ على أعلى معايير الخدمة عالمياً.

كما سيتولى بابلو سوتو، المدير الحالي لتطوير الشبكات وتجربة العملاء عبر نقاط الاتصال الرقمية والحضورية، مسؤولية الإشراف على قسم التسويق أيضاً، اعتباراً من 1 يونيو 2025. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين رحلة العميل من خلال توفير تجارب متكاملة مدعومة بالبيانات عبر مختلف نقاط التفاعل.

وفي إطار هذه التغييرات، تم تعيين بوني الفخري رئيسةً لقسم التسويق والاتصال المؤسسي اعتباراً من 1 مايو 2025. وتتمتع بوني بخبرة تتجاوز عشر سنوات في مرسيدس-بنز، حيث تتبنى نهجاً يتمحور حول العميل في تطوير العلامة التجارية وتعزيز التفاعل معها. وقد شغلت سابقاً منصب رئيسة الموارد البشرية في MBCME، وأسهمت بدور بارز في قيادة برامج التحول الخاصة بـ MBGD، التي أرست أسساً قوية لاستراتيجيات تركّز على العميل أولاً.

وتُعد خبرتها وفهمها العميق لديناميكيات الأسواق المتنوعة من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز التعاون، وتوجيه الاستراتيجيات، ودفع التطور العالمي لقسم التسويق، مع ضمان اتساق صورة العلامة التجارية حول العالم.

وفي هذا السياق، قال مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: «يمثل هذا التحول في القيادة تأكيداً على التزامنا بتوسيع تأثير MBGD عالمياً، وتحسين تجربة الفخامة من خلال الابتكار.

ومع كون دبي مركزاً استراتيجياً عالمياً، نفخر بقيادة مستقبل التنقل وإعادة تعريف تجربة مرسيدس-بنز عبر شبكة موزعينا الدولية».