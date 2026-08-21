415.7 مليون درهم مشتريات الإماراتيين في «سوق دبي»

سجلت تداولات أسواق الأسهم المحلية 1.6 مليار درهم، منها 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و612.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 523 مليون سهم، عبر 36.2 ألف صفقة، وسط تباين المؤشرات وهدوء التداولات.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 23.7 مليون درهم، ومحصلة مشتريات بقيمة 415.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 392.08 مليون درهم، حيث حرص المستثمرون الإماراتيون على الشراء لاقتناص الفرص والفوز بالصفقات بعد وصول العديد من الأسهم لمستويات سعرية مشجعة على الشراء.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.909 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.936 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و973.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 151.7 مليون درهم أو 24.75% من إجمالي التداولات واستقر مؤشر سوق دبي عند 5839.53 نقطة.