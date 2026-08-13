«روكس» تسرّع توسعها في الإمارات بمعرض جديد ومركز إقليمي لقطع الغيار

افتتحت شركة روكس للسيارات أول صالة عرض لها في أبوظبي ومركز خدمات ما بعد البيع، بالتزامن مع تشغيل مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي.

ومن المقرر افتتاح مركز خدمات ما بعد البيع في 15 أغسطس، ويتم تشغيلها، بالإضافة إلى صالع العرض في أبوظبي، بالتعاون مع موزّعها الحصري شركة فيوتشرز ترانس موتورز، إلى جانب بدء العمليات التشغيلية في مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي بدبي.

ووفق بيان للشركة، يقع المعرض الجديد في مارينا مول، إحدى أبرز وجهات التجزئة وأنماط الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي، ليكون بذلك ثالث منافذ التجزئة لروكس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المعرض على مساحةٍ تُقارب 500 متر مربع، ويضم مناطق للاستشارات، ومنصات لعرض السيارات.

ويقع المركز المتخصص لخدمات ما بعد البيع في منطقة مصفح الصناعية. ويمتد المركز على مساحة تقارب 3,500 متر مربع، وقد خُصص بالكامل لخدمة مركبات ROX، ليعزز شبكة خدمات الشركة القائمة، والتي تشمل أيضًا مركزها في دبي البالغة مساحته 2,000 متر مربع، والذي يعمل حاليًا بكامل طاقته التشغيلية.

ويدير المركز أكثر من 30,000 قطعة غيار تتوزع على أكثر من 2,000 وحدة حفظ تعريفية (SKUs)، مُحققاً مستويات عالية من توفير القطع بنسبة تلبية أولية تصل إلى 95%.

وبحلول نهاية شهر أغسطس، ستعمل شركة "فيوتشرز ترانس موتورز" (Futures Trans Motors)، الموزع الحصري لسيارات "روكس" في دولة الإمارات، على تعزيز شبكة دعم ما بعد البيع من خلال شراكتها مع "أدنوك"، مما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات في 20 موقعاً إضافياً للخدمة السريعة في جميع أنحاء الدولة.

وقال جارفيس (Jarvis)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس" وفق بيان الشركة: "مع اتساع قاعدة عملائنا، نواصل توسيع شبكة مبيعاتنا، وخدمات ما بعد البيع، وبنيتنا التحتية للدعم المحلي؛ لضمان حصول العملاء على دعم أسرع، وخدمة أفضل، وراحة بال أكبر أينما قادوا سياراتهم".

وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت "روكس" معرضها في شارع الشيخ زايد بدبي. وفي غضون أقل من عامين، عقدت شراكة استراتيجية مع موزعها المحلي، وافتتحت شبكة مبيعات متنامية، ومركزاً مخصصاً لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى إطلاق مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي، وتأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، وتسعى حالياً لتنفيذ خطط إنشاء أول مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

وبحلول مايو 2026، تجاوز إجمالي تسليمات سيارات "روكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20,000 سيارة، شملت أكثر من 5,000 سيارة تم تسليمها في دولة الإمارات، حيث تستحوذ العلامة التجارية حالياً على حصة سوقية تزيد عن 10% في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، التي يتجاوز سعرها 80,000 دولار أمريكي.