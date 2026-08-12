شراكة في خدمات ما بعد البيع للسيارات المستعملة

أعلنت «دوبيزل للسيارات» و«الفطيم أوتوسنترز» عن شراكة استراتيجية لإتاحة عقود صيانة دورية مدفوعة مسبقاً للسيارات المستعملة المؤهلة التي يتم شراؤها عبر منصة «دوبيزل»، في خطوة توسع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء إلى ما بعد إتمام عملية البيع.

وتربط الاتفاقية بين منصة رقمية لبيع وشراء السيارات وشبكة لخدمات الصيانة متعددة العلامات التجارية، بما يعكس اتجاهاً متنامياً في قطاع السيارات نحو بناء منظومات خدمات تغطي دورة ملكية المركبة بدلاً من التركيز على عملية البيع بصورة منفردة.

وبموجب الاتفاقية، يمكن لمشتري السيارات المؤهلة إضافة عقد للصيانة الدورية عند إتمام عملية الشراء عبر دوبيزل للسيارات، على أن يتم تنفيذ الخدمات من خلال شبكة مراكز الفطيم أوتوسنترز المنتشرة في الإمارات.

وتشمل الخدمات التي تغطيها الشبكة أعمال الصيانة الدورية، إلى جانب الصيانة المتنقلة وخدمات استلام وتسليم المركبات. وتمنح هذه الخطوة دوبيزل للسيارات نطاقاً أوسع من الخدمات المرتبطة بعمليات بيع السيارات المستعملة.

وقال حسين رفعت نجاد، المدير التجاري في دوبيزل للسيارات، إن توقعات المستهلكين في سوق السيارات تغيرت خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب على خدمات تمتد إلى ما بعد اختيار وشراء المركبة.

وقال جان-باسكال بورديي، المدير العام للفطيم أوتوسنترز، إن التعاون يتيح ربط شبكة خدمات الشركة بعملاء دوبيزل للسيارات، موضحاً أن الفطيم أوتوسنترز تقدم خدماتها لمختلف أنواع وموديلات السيارات عبر شبكة مراكز تعمل 7 أيام في الأسبوع.