«أومودا 4» ترسي معياراً جديداً للتنقل الذكي

وتمثل هذه الفعالية العالمية خطوة جديدة نحو تقديم جيل متطور من حلول التنقل الذكي في الأسواق الدولية، مع توقع وصول الطراز إلى دولة الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري، ليمنح العملاء المحليين تجربة قيادة أكثر ذكاء وتخصيصاً واتصالاً.
وتعتمد المنصة على نموذج Seed Large Language Model المطور، إلى جانب التحديثات البرمجية المستمرة عبر الهواء، ما يتيح لها التطور بشكل متواصل لتوفير محادثات أكثر طبيعية، ومساعدة استباقية، وتفاعل سلس بين السائق والمركبة. وتجسد هذه المنصة رؤية أومودا في تحويل السيارة من مجرد وسيلة نقل إلى رفيق ذكي يفهم مستخدميه بصورة أفضل.
ومن خلال أومودا 4، نقدم تجربة قيادة ذكية تتطور باستمرار بفضل الابتكار المتواصل. ومع استمرار توسعنا العالمي، نتطلع إلى تقديم هذه التقنيات المتقدمة للعملاء في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق الدولية الرئيسية».