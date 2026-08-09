«أومودا 4» ترسي معياراً جديداً للتنقل الذكي

كشفت «أومودا وجايكو» عن الجيل الجديد من المقصورة الذكية الفائقة المعززة بالذكاء الاصطناعي، خلال فعالية أقيمت في جاكرتا، حيث شهد الحدث الظهور الأول في جنوب شرق آسيا لطراز «أومودا» باعتبارها أول سيارة إنتاجية تستعرض أحدث تقنيات المقصورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدى العلامة.

وتمثل هذه الفعالية العالمية خطوة جديدة نحو تقديم جيل متطور من حلول التنقل الذكي في الأسواق الدولية، مع توقع وصول الطراز إلى دولة الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري، ليمنح العملاء المحليين تجربة قيادة أكثر ذكاء وتخصيصاً واتصالاً.

ولا تقتصر القدرات الذكية على الاستجابة للأوامر الصوتية التقليدية، بل صُممت لفهم نوايا السائق، والتعلم من عاداته، وتقديم تفاعلات أكثر تخصيصاً مع مرور الوقت.

وتعتمد المنصة على نموذج Seed Large Language Model المطور، إلى جانب التحديثات البرمجية المستمرة عبر الهواء، ما يتيح لها التطور بشكل متواصل لتوفير محادثات أكثر طبيعية، ومساعدة استباقية، وتفاعل سلس بين السائق والمركبة. وتجسد هذه المنصة رؤية أومودا في تحويل السيارة من مجرد وسيلة نقل إلى رفيق ذكي يفهم مستخدميه بصورة أفضل.

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة «أومودا وجايكو إنترناشيونال»: «يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح مستقبل التنقل، وتمثل Super AI Cockpit خطوة مهمة نحو مركبات قادرة على فهم مستخدميها بصورة حقيقية.

ومن خلال أومودا 4، نقدم تجربة قيادة ذكية تتطور باستمرار بفضل الابتكار المتواصل. ومع استمرار توسعنا العالمي، نتطلع إلى تقديم هذه التقنيات المتقدمة للعملاء في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق الدولية الرئيسية».