الإمارات وجهة مفضلة لأفضل العلامات الأوروبية

تُعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية والعالمية التي استطاعت استقطاب كبرى العلامات الأوروبية في قطاع السيارات، وذلك بفضل ما تمتلكه من بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، ورؤية استراتيجية تستهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وقد أسهمت هذه العوامل في جعل الإمارات وجهة مفضلة لمصنعي السيارات الأوروبيين الذين وجدوا فيها سوقاً يتميز بالقوة الشرائية المرتفعة، والانفتاح على أحدث التقنيات، والطلب المتزايد على المركبات التي تجمع بين الجودة والأداء والابتكار.

ويشهد قطاع السيارات في الإمارات نمواً متواصلاً مدعوماً بتطور شبكة الطرق، وارتفاع مستوى الدخل، وتنوع شرائح المستهلكين، ما أوجد بيئة تنافسية تستقطب أشهر العلامات الأوروبية مثل مرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، وأودي، وفولكس واجن، وشكودا، وبورش، وفولفو، وغيرها من الشركات التي رسخت حضورها من خلال وكلاء محليين يتمتعون بخبرة واسعة في تقديم خدمات البيع وما بعد البيع. كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال، وتوافر المناطق الحرة، في تعزيز ثقة هذه الشركات بالسوق الإماراتية وجعلها نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، استقبلت أسواق الإمارات الطراز الجديد من «شكودا كاروك»، والتي تعد واحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة، والتي تتميز بتصميم أوروبي عملي، ومساحة داخلية واسعة، وتقنيات حديثة تجعلها مناسبة للعائلات والاستخدام اليومي. وقد حصلت على تحديثات في التصميم والتجهيزات مع استمرارها في عدد من الأسواق، ومنها الإمارات.

يأتي التصميم الخارجي بواجهة أمامية أكثر جرأة مع شبك مميز ومصابيح LED، وعجلات ألمنيوم بقياسات تصل إلى 19 بوصة وخطوط انسيابية تمنح السيارة مظهراً رياضياً وأنيقاً. أما المقصورة الداخلية فتأتي بمقاعد مريحة ومساحة رحبة للركاب وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 أو 9.2 بوصات حسب الفئة وشاشة عدادات رقمية ودعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو سلكياً ولاسلكياً مع شحن لاسلكي للهاتف في الفئات الأعلى وصندوق أمتعة كبير يناسب الاستخدام العائلي والسفر.

أما بالنسبة للأداء فتأتي السيارة بمحرك 1.4 لتر TSI تيربو يولد قوة 150 حصاناً وعزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي. وبالنسبة لاستهلاك الوقود فهو يقارب 16.6 كم/لتر.

أما بالنسبة لأنظمة السلامة، فتوفر «سكودا كاروك» مجموعة متقدمة من وسائل الأمان، منها: تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، ومثبت سرعة متكيف (في بعض الفئات)، ومساعد الحفاظ على المسار وعدة وسائد هوائية.

وكانت «شكودا أوتو» قد بإنتاج السيارة رقم مليون من طراز «كاروك» في مصنع كفاسيني وهي سيارة «شكودا كاروك» باللون الرمادي الداكن. ومنذ إطلاقها عام 2017، حقّقت كاروك نجاحاً واسعاً بين العملاء، ونالت إشادة خبراء قطاع السيارات، إلى جانب جوائز مرموقة، من بينها جائزة «ريد دوت» عن فئة تصميم المنتجات.

تلبي كاروك مختلف متطلبات الحياة اليومية بفضل مقصورتها الرحبة، وباقتها الواسعة من التجهيزات القياسية، وتوافرها بنظامَي الدفع الأمامي والرباعي. ويجري إنتاجها في مصنع كفاسيني، إلى جانب طرازَي أوكتافيا وكودياك، بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف سيارة سنوياً. ومن المقرّر الكشف عن الطراز الذي سيخلف كاروك بين أواخر عام 2027 ومطلع عام 2028.

وقال أندرياس ديك، عضو مجلس إدارة شكودا أوتو المسؤول عن الإنتاج والخدمات اللوجستية: منذ بدء إنتاج كاروك عام 2017، رسخ الطراز مكانته ضمن مجموعة سياراتنا، وأصبح يحظى بأهمية خاصة في مصنع كفاسيني. ويأتي إنتاج السيارة رقم مليون ثمرة لالتزام الكثيرين وتضافر جهودهم على مرّ الأعوام.