335772 مركبة جديدة مباعة في الإمارات 2025

أكد روبرتو كولوتشي مدير قسم السيارات الكهربائية في «الرستماني للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات شهد تحولاً في السوق، الذي بات يتمتع بوفرة حقيقية. ففي عام 2025، أظهر السوق قوة ملحوظة، حيث تم تسجيل 335772 مركبة جديدة في الإمارات، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5.3 %.

كما كد أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في مجال توسيع نطاق التحول إلى السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على حوالي 15 % من سوق الإمارات، ما يمثل عشرات الآلاف من المركبات الإضافية على طرقنا.

وأوضح: لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع في 2026 يقتصر على تأمين المخزون، بل على إدارته بكفاءة. مع ارتفاع معدلات انخفاض قيمة السيارات بشكل طفيف، إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 % شهرياً، ستكون الغلبة لمن يعملون بسرعة ومرونة، وفهم عميق لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما التحول الحاسم نحو التنقل الفاخر الغني بالتكنولوجيا.

وحول التحديات التي واجهت القطاع، قال: إن المشهد الجيوسياسي، لا سيما بيئة التعريفات الجمركية العالمية، وإعادة توجيه صادرات السيارات الصينية، قد أعاد تشكيل توزيع المركبات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لنا، فقد أسهم هذا التغيير في تسريع نمونا بدلاً من إعاقته. وتعاملنا مع هذه التحولات العالمية من خلال مضاعفة التزامنا بالبيئة المحلية. والنتائج خير دليل. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مؤخراً، حققت زيكر نمواً كبيراً في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع هدف لتحقيق نمو يزيد على 100 % بحلول نهاية العام.

وأضاف: ترتكز استراتيجية نمونا على مجموعة سيارات لا تقبل المساومة على الأداء أو الفخامة. كانت زيكر 001، سيارتنا الرائدة من فئة «شوتينغ بريك»، حجر الأساس لنجاحنا في الإمارات. بفضل نظام الدفع الرباعي بقوة 544 حصاناً، وقدرتها على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط، أعادت زيكر تعريف مفهوم الأداء الكهربائي في هذا السوق. إلى جانبها، لبّت زيكر X الحاجة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، مدمجة فاخرة، مصممة خصيصاً للحياة الحضرية. معاً، رسّخ هذان الطرازان مكانة زيكر كمنافس قوي في فئة السيارات الفاخرة في الإمارات. منذ طرحها، كانت زيكر 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية من الفئة D، محرك نمونا في قطاع السيارات الكهربائية، لتصبح مؤخراً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأولى في الإمارات. مع ذلك، فإن السيارة التي تُعيد رسم مسارنا حقاً، هي زيكر 9X. حققت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الفاخرة فائقة الهجينة، الرائدة في فئتها، أكثر من 500 حجز مسبق في الإمارات العربية المتحدة، متجاوزةً بذلك جميع توقعاتنا الأولية. تتميز السيارة بمدى قيادة متكامل، يزيد على 1000 كيلومتر، ونظام هجين عالي الجهد 900 فولت، وفئات تولد قوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثوانٍ. يبدأ سعرها من 369,900 درهم إماراتي. عندما تقدم قيمة استثنائية بهذا المستوى، يستجيب السوق فوراً - وهذا ما حدث بالفعل.

وتابع: شهدت الأشهر الأربعة الماضية تسارعاً ملحوظاً وتأكيداً لاستراتيجيتنا في شركة «الرستماني للسيارات». فعلى الرغم من انكماش السوق بشكل عام في الربع الأول 2026، حققت علامتنا التجارية Zeekr نمواً ملحوظاً بنسبة 50 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ تسجيل 500 حجز مسبق لسيارة Zeekr 9X - قبل تسليم أي سيارة - أوضح دليل حتى الآن على تزايد إقبال السوق على السيارات الكهربائية الفاخرة، وليس تباطؤه. نتفوق باستمرار على السوق بشكل عام، لأننا نوفر ما يطلبه المستهلك الإماراتي العصري: الموثوقية، والأسعار الشفافة، وسيارات تُمثل قمة الفخامة المستدامة.

وقال إن تحقيق مستقبل مستدام بالكامل، هو جهد جماعي. يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المبادرات الحكومية، ومزودي البنية التحتية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تدعم شبكتها حالياً أكثر من 1270 نقطة شحن في دبي وحدها، وهيئة الإمارات للسيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة الطاقة التي تواصل توسيع شبكة الشحن السريع في جميع أنحاء الإمارات، ورواد صناعة السيارات الملتزمين برؤية طويلة الأمد.

وأضاف: رؤيتنا، التي انطلقت من الإمارات، هي منظومة متكاملة، لا تكون فيها مركبتك مجرد وسيلة نقل، بل عنصراً ذكياً في شبكة مستدامة أوسع. هذا هو المستقبل الذي نسعى لبنائه، والإمارات تقود دفة هذا التغيير.

واختتم قائلاً: أعتقد أن المبيعات هي ببساطة نتيجة الإجراءات الصحيحة التي نتخذها يومياً. لهذا السبب، وبعد نموّنا بأكثر من 100 % في عام 2026، نتوقع أن ننمو بأكثر من 100 % مرة أخرى في عام 2027.