«بي واي دي» تدخل سوق السيارات في اليابان

أطلقت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة، أمس، سيارة كهربائية صغيرة من فئة «كي» (kei) في اليابان، ضمن حملة إعلانية تشارك فيها إحدى أبرز الممثلات اليابانيات، لتنافس بذلك الشركات المحلية التي تهيمن سياراتها الصغيرة الحجم على الطرق اليابانية.

وتلائم هذه الفئة من السيارات الطرق الضيقة في مناطق يابانية كثيرة، إذ تستحوذ السيارات الفائقة الصغر التي لا يتجاوز عرضها 1.4 متر وطولها 3.4 أمتار، على نحو 40% من مبيعات المركبات الجديدة في البلاد.

وقالت «بي واي دي» التي توسع حضورها في السوق الأوروبية وتجاوزت «تسلا» عام 2025 لتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية عالمياً، إن سيارتها «راكو» تشكل أول طراز من فئة «كي» تطلقها شركة تصنيع سيارات أجنبية في اليابان.

يبلغ ارتفاع السيارة 180 سنتيمتراً، ويبدأ سعرها من 2.1 مليون ين (12830 دولاراً). للمساعدة في تسويقها، استعانت «بي واي دي» بإحدى أشهر الممثلات اليابانيات، أليس هيروسي، للظهور في إعلاناتها.

وقال رئيس شركة «بي واي دي» اليابان ليو شوليانغ في إحدى الفعاليات في طوكيو: «نريد أن نوفر راحة ومتعة غير مسبوقتين لجميع الناس في مختلف أنحاء اليابان عبر تقنيتنا». لطالما واجهت شركات تصنيع السيارات الأجنبية، ومنها «بي واي دي»، صعوبة في الحصول على حصة سوقية كبيرة في اليابان.

وذكرت «بلومبرغ» أن «بي واي دي» وسعت حضورها في السوق اليابانية عبر إنشاء 77 مركزاً للبيع في مختلف أنحاء البلاد. وتحظى سيارات «كي» أو «كي جيدوشا» (سيارة خفيفة) باليابانية بقاعدة واسعة من المعجبين.