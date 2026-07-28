"بورشه" الألمانية تعتزم إلغاء 5 آلاف وظيفة

أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات الرياضية "بورشه" ، يوم الاثنين ، عزمها إلغاء نحو خمسة آلاف وظيفة إضافية خلال السنوات المقبلة في إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وأوضحت الشركة في بيان أن تقليص عدد الموظفين سيتم عبر التقاعد المبكر وعدم تعويض الوظائف الشاغرة واتفاقيات إنهاء الخدمة الطوعية لتجنب عمليات التسريح الإجباري.

وبذلك يرتفع إجمالي الوظائف التي ستلغى بالإضافة إلى خطة مماثلة أعلن عنها العام الماضي إلى نحو تسعة آلاف وظيفة.

وتواجه الشركة أزمة بسبب تراجع المبيعات في السوق الصينية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إضافة إلى ضعف العائد من الاستثمارات الضخمة في السيارات الكهربائية.