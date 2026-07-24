مبيعات السيارات في أوروبا ترتفع بدعم من «الكهربائية»

ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يونيو بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2023، بدعم من الطلب على المركبات الكهربائية، ما عوض التراجع الحاد في مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل.

ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين الصادرة أمس، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 13 % لتصل إلى 1.41 مليون وحدة، بدعم من زيادة مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات بنسبة 51 %، رغم تراجع تسجيلات سيارات البنزين والديزل بنسبة 12.2 و16.9 % على الترتيب.

ورغم أن شركات صناعة السيارات الأوروبية الرائدة سجلت مبيعات أكبر بكثير من منافسيها الصينيين، فإن «بي واي دي» وغيرها سجلت معدلات نمو أسرع، ما يعكس شدة المنافسة في المنطقة.

وارتفعت تسجيلات سيارات «بي واي دي» الجديدة بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 38.455 ألف وحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.