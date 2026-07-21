طرح تغطية تأمين ضد مخاطر الحرب للمركبات والأساطيل

ُتقدم شركات التأمين تغطيات تأمينية اختيارية ضد مخاطر الحرب والاضطرابات للمركبات والأساطيل، حيث أعلنت «جي آي جي الخليج» إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء إضافة تغطية التأمين ضد مخاطر الحرب إلى وثائق التأمين الشامل للمركبات الخاصة، وبعض وثائق تأمين الأساطيل التجارية في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للأفراد والشركات في ظل تطور مشهد المخاطر الإقليمية.

وقالت الشركة إن العملاء أصبحوا قادرين على الاختيار بين ثلاثة مستويات من التغطية الإضافية، تبدأ من الحماية ضد الأضرار المباشرة الناجمة عن مخاطر الحرب، وصولاً إلى تغطية شاملة تشمل الخسارة الكلية للمركبة والمسؤولية تجاه الغير، بما يتيح مرونة كبرى في اختيار مستوى الحماية وفق الاحتياجات والميزانيات.

وأوضحت الشركة أن وثائق التأمين التقليدية كانت تستثني تاريخياً الأضرار الناتجة عن الحروب، إلا أن التغيرات التي شهدتها المنطقة دفعت شركات التأمين إلى إعادة تقييم هذا النوع من المخاطر.

وأضافت أن معظم الحلول المتاحة سابقاً كانت تقتصر على تغطية واحدة مرتفعة التكلفة، في حين تقدم «جي آي جي الخليج» خيارات متعددة تتيح للعملاء إضافة التغطية بسهولة عند شراء الوثيقة أو تجديدها.

وقال بول آدمسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي جي الخليج، إن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 70 عاماً في أسواق المنطقة، مضيفاً أن توفير تغطية مخاطر الحرب يأتي انطلاقاً من التزام الشركة بالوقوف إلى جانب عملائها في الظروف الاستثنائية ومنحهم حماية إضافية عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

وأكد أن إضافة هذه التغطية تمنح الأفراد والشركات مزيداً من راحة البال، سواء لمُلاك المركبات الخاصة أو للشركات التي تعتمد على أساطيلها في ممارسة أعمالها.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة الجديدة تمثل أهمية خاصة لقطاع الأساطيل التجارية، بما يشمل شركات الخدمات اللوجستية والمؤسسات التي تدير أعداداً كبيرة من المركبات داخل دولة الإمارات، حيث كانت خيارات الحصول على هذا النوع من الحماية محدودة في السابق.