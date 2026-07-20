الإمارات منصة عالمية لإطلاق أحدث العلامات الفاخرة

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أسواق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط، مستفيدة من قوة الطلب المحلي، وارتفاع القوة الشرائية، وتطور البنية التحتية، ما يجعلها وجهة مفضلة لشركات السيارات العالمية لإطلاق أحدث طرازاتها وتقنياتها قبل التوسع في أسواق المنطقة.

وفي هذا الإطار، تطرح إنفينيتي الجيل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات QX80، التي تجمع بين الفخامة والأداء القوي والتكنولوجيا الذكية، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية ضمن استراتيجية العلامة اليابانية.

وتعتمد السيارة على محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يولد 450 حصاناً و700 نيوتن متر من عزم الدوران، بزيادة تبلغ 50 حصاناً مقارنة بالطراز السابق، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات يمنح استجابة أسرع وكفاءة أعلى على مختلف الطرق.

ويأتي التصميم الخارجي مستنداً إلى فلسفة "فن الحركة" التي تتبناها إنفينيتي، مع خطوط انسيابية وسقف ثنائي اللون وعجلات قياس 22 بوصة، فيما يعزز نظام التعليق الهوائي الإلكتروني مستويات الراحة والثبات سواء داخل المدن أو على الطرق الوعرة.

وفي المقصورة، توفر QX80 تجربة فاخرة من خلال مقاعد مكسوة بجلد الأنيلين الفاخر، ولمسات من خشب الدردار مفتوح المسام، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص تضم 64 لوناً، بما يمنح السائق والركاب تجربة راقية.

وتضم السيارة أحدث أنظمة الاتصال والمساعدة على القيادة، من بينها نظام INFINITI InTouch المزود بمساعد Google المدمج، وتقنيات ProPILOT Assist، إلى جانب كاميرات رؤية محيطية ثلاثية الأبعاد وتقنية Invisible Hood View التي توفر رؤية افتراضية للطريق أسفل مقدمة السيارة لتسهيل القيادة والمناورة.

كما زُودت السيارة بأول نظام صوتي من Klipsch في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة كاملة الحجم، ويضم 24 مكبر صوت، مع إمكانية تخصيص توزيع الصوت داخل المقصورة وفقاً لموقع السائق والركاب.

وتتوفر QX80 بفئتي SENSORY وAUTOGRAPH، مع تجهيزات تشمل مقاعد بخاصية التدليك، والتحكم بدرجات الحرارة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، إلى جانب تجهيزات مخصصة لتعزيز الأداء على الطرق الوعرة بما يتناسب مع طبيعة القيادة في أسواق الشرق الأوسط.

وتتولى المسعود للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة إنفينيتي في إمارة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، توفير السيارة الجديدة في السوق الإماراتية، في إطار مواصلة تقديم أحدث طرازات العلامة اليابانية وخدماتها لعملائها في الدولة.