«هيونداي أزيرا» بتقنيات جديدة في أسواق الإمارات

نجح الطراز الجديد من «هيونداي أزيرا» في جذب أنظار الجميع منذ أن طرحتها مجموعة «جمعة الماجد» في أسواق الإمارات، حيث تعتبر سيارة استثنائية من سيارات السيدان. يبدأ هذا التفرد من الأناقة العصرية التي يتألق فيها المظهر الرياضي الفريد، والذي يمثل الهوية المميزة لتصميمات «هيونداي».

تأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي وناقل سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع نظام دفع أمامي. كما تأتي السيارة بطول 5053 ملليمتراً وعرض 1880 ملليمتراً وارتفاع 1460 ملليمتراً.

وتتميز السيارة بوجود 9 وسائد هوائية ومكابح مانعة للانزلاق ونظام تثبيت إلكتروني ونظام مساعدة في التحكم خلال الانحدار ونظام الفرامل المخفف من تأثير الاصطدام، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكابح يد كهربائية مع نظام للثبات أثناء التوقف المؤقت.

كما يوجد في السيارة نظام مساعدة للاصطفاف الخلفي (حساسات)، وإضاءة نظام إل إل دي مزدوجة خلفية، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالإضاءة، وأضواء تعمل في النهار ومرايا كهربائية قابلة للطي، وسقف زجاجي بانورامى كامل مع فتحة كهربائية، ومقابض أبواب متوارية بأناقة.

وتم تزويد «أزيرا» الجديدة بأحدث تقنيات الأمان المبتكرة من هيونداي؛ وهي تقنية «سمارت سينس». وتحتل «أزيرا» الجديدة منزلة تفوق نظيراتها بفضل ما تحمله من ميزات ملموسة تعزز من مستوى الراحة والرفاهية وتقدم آليات قيادة قوية. وبذلك، تستحق هذه السيارة لقبها بوصفها سيارة السيدان الرئيسية ضمن علامة «هيونداي».

وتنأى «أزيرا» الجديدة بنفسها عن نظيراتها في سوق السيارات بفضل تصميمها الحسي الجريء. ولكي تليق بمالكها، تنفرد سيارة «أزيرا» الجديدة بأناقة تستوجب اهتمام كل من يحيط بها، ولكن جاذبيتها وأناقتها تتجاوز حدود مظهرها الخارجي إلى ما أبعد من ذلك.

فإذا تمعنت النظر إلى ما خلف التصميم الأنيق ستكتشف أنها سيارة تعُج بالابتكارات التكنولوجية المتطورة.

ولعل تصميم سيارة «أزيرا» الجديدة الذي يأتي بمظهر جمالي قياسي هو ما يجذب إليها الأنظار أينما تذهب. فالخطوط الانسيابية وتفاصيل التصميم الراقي تعطيها مظهراً قوياً ولافتاً.

وتبرز الشخصية الرياضية الحيوية لسيارة «أزيرا» الجديدة من خلال المحور C والمصد الخلفي المقتطع بأناقة مع الإحساس الفاتن بحجمها متعدد الأبعاد.

ومجرد أن تضع قدميك في السيارة، ستكتشف مدى اتساع مساحتها الرحبة؛ وهي الرفاهية التي يقدّرها الكثيرون من مرتادي الدرجة الأولى ويفضّلونها عن جميع ميزات الرفاهية الأخرى.

أما الخطوط الانسيابية ومزيج الألوان - الذي يعكس ذوقك الرفيع - وتلك الخامات ناعمة الملمس، فهي تضفي أجواء باعثة على الهدوء والراحة، لتتناغم مع معداتها ذات التقنيات الفائقة.

فتتجلى روح البراعة والإتقان في أدق التفاصيل، لتضمن أنك ستصل إلى وجهتك بروح مفعمة بالحيوية والنشاط.