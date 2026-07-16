من القوة إلى الذكاء.. «جنرال موتورز» ترسم مستقبل السلامة في قطاع السيارات

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للشركات الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من بيئة أعمال متقدمة واستثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، ما جعلها منصة إقليمية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات.

وفي هذا السياق أكدت جنرال موتورز أن مفهوم الثقة في المركبات شهد تحولاً جذرياً خلال العقود الماضية، مع انتقال معايير السلامة من الاعتماد على القوة والمتانة التقليدية إلى منظومة متكاملة من التقنيات الذكية وأنظمة مساعدة السائق والاتصال الرقمي، في وقت أصبحت فيه السلامة العامل الأهم في قرارات شراء السيارات لدى المستهلكين في المنطقة.

وأوضحت الشركة، التي تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط، أن المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وشاحنات البيك أب كاملة الحجم شكلت نحو 44 % من مبيعاتها الإقليمية بين عامي 2000 و2025، فيما باعت ما يقارب مليون مركبة من هذه الفئة، خلال السنوات الـ25 الماضية، في مؤشر على استمرار الطلب على المركبات التي تجمع بين الأداء والمساحة والاعتمادية.

وأشارت إلى أن مفهوم السلامة في صناعة السيارات لم يعد يرتبط بسماكة الهيكل أو الوزن، بل أصبح يعتمد على هندسة متطورة لإدارة طاقة التصادم، واستخدام مواد أخف وأكثر صلابة، وأنظمة ذكية قادرة على المساعدة في تجنب الحوادث قبل وقوعها، في ظل استمرار حوادث الطرق في حصد نحو 1.19 مليون وفاة سنوياً حول العالم.

وأظهرت دراسة أجرتها جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov في الإمارات والسعودية ومصر، أن 89 % من المشاركين اعتبروا خصائص السلامة العامل الأكثر تأثيراً في قرار شراء السيارة، متقدمة على السعر أو التصميم، بما يعكس تنامي وعي المستهلكين بأهمية تقنيات الحماية المتقدمة.

وقال هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، إن العملاء ما زالوا يبحثون عن المركبات التي تمنحهم الثقة على الطريق، إلا أن مفهوم هذه الثقة تطور بصورة كبيرة، موضحاً أن المتانة اليوم أصبحت تتمثل في أنظمة السلامة المتقدمة، والهياكل الهندسية الذكية، والتقنيات التي تسهم في الحد من مخاطر الحوادث قبل وقوعها.

وأضاف أن التصميمات الحديثة أصبحت تمنح الأولوية للديناميكا الهوائية وتحسين الثبات والكفاءة، مع استخدام مواد أكثر تطوراً وهندسة دقيقة لمناطق امتصاص الصدمات، بما يوفر مستويات أعلى من الحماية للركاب دون الحاجة إلى زيادة وزن المركبة.

وأكدت الشركة أن هذا التطور انعكس على طرازاتها المختلفة، مثل شفروليه تاهو وشفروليه سوبربان وشفروليه سيلفرادو وجي إم سي يوكون وجي إم سي سييرا وكاديلاك إسكاليد، والتي باتت تجمع بين القدرات التقليدية، التي اشتهرت بها وتقنيات متقدمة، تشمل أنظمة مساعدة السائق والاتصال الذكي.

وأشارت إلى أن عدداً من طرازاتها الحديثة حصد جوائز عالمية في السلامة، إذ نالت شفروليه ترافرس وجي إم سي أكاديا لعام 2025 تصنيف «أفضل اختيار للسلامة»، فيما توفر شفروليه ترافرس 2026 أكثر من 20 ميزة قياسية للسلامة ومساعدة السائق، إلى جانب حصولها على تصنيف خمس نجوم من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرقات السريعة، بينما حصدت كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية جوائز عالمية تقديراً لما تقدمه من ابتكار وهندسة متطورة.

ولفتت الشركة إلى أن مركباتها في الشرق الأوسط مزودة بخدمة «أونستار» (OnStar)، التي توفر خدمات الاتصال والاستجابة التلقائية للحوادث والمساعدة الطارئة ودعم السائق، ويستفيد منها حالياً أكثر من 42 ألف مشترك في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، مع استمرار نمو قاعدة المستخدمين.

واختتمت جنرال موتورز بالتأكيد على أن مستقبل صناعة السيارات لن يقاس فقط بالأداء أو القوة، بل بقدرة المركبة على الجمع بين السلامة والذكاء والكفاءة والاستدامة، في وقت تتجه فيه توقعات العملاء نحو سيارات أكثر اتصالاً واعتماداً على التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية.