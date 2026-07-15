«بي واي دي» تراهن على النمو الذاتي لانتزاع الصدارة من «تويوتا» عالمياً

أكدت ستيلا لي، رئيسة العمليات الدولية لدى شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة قادرة على تجاوز «تويوتا» اليابانية، لتصبح أكبر مُصنِّع سيارات في العالم من حيث المبيعات، وذلك دون الحاجة إلى الدخول إلى السوق الأمريكية.

وجاءت تصريحات لي، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، تعقيباً على إعلان «وانغ تشوانفو»، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، الشهر الماضي عن خطة لانتزاع صدارة السوق العالمية من «تويوتا»، خلال خمس سنوات، عبر التوسع السريع في الأسواق الخارجية، وتطوير تقنيات الشحن الفائق السرعة.

وقالت لي، إن هذا الهدف الطموح سيتحقق عبر النمو العضوي الذاتي للشركة، مشيرة إلى أن دخول السوق الأمريكية ليس شرطاً لتحقيقه.

وتكشف الأرقام حجم التحدي الذي يواجه «بي واي دي»؛ إذ باعت الشركة العام الماضي نحو 4.5 ملايين سيارة، في مقابل 10.5 ملايين سيارة باعتها «تويوتا» في الفترة ذاتها، ما يعني أن الشركة الصينية بحاجة إلى أكثر من مضاعفة مبيعاتها للحاق بمنافستها اليابانية.

تصريحات لي تعكس أيضاً تحولاً في استراتيجية «بي واي دي» الأوروبية، إذ أشارت إلى أن الشركة باتت أقل ميلاً للاستحواذ على مُصنِّع سيارات أوروبي كونها وسيلة مختصرة لتوسيع طاقتها الإنتاجية في القارة. وكانت شركة «رينو» الفرنسية قد رفضت العام الماضي عرضاً استثمارياً من «بي واي دي»، بحسب الصحيفة البريطانية.

ومع ذلك لم تستبعد لي إمكانية الاستحواذ على علامة أوروبية فاخرة مستقبلاً في حال ظهرت فرصة مناسبة، موضحة أنه لا توجد حالياً أي شركة محددة قيد الدراسة.

تراهن «بي واي دي» على علامتها «دنزا» لمنافسة كبرى الشركات الألمانية الفاخرة مباشرة، وقد كشفت مؤخراً عن سيارتها الخارقة الكهربائية «دنزا زد»، التي ستنافس طرازات مثل «بورش 911»، بسعر ابتدائي يبلغ 142,900 جنيه استرليني في السوق البريطانية.

وأكدت لي أن تقنية الشحن الفائق السرعة التي تطورها الشركة ستعزز قدرتها التنافسية في الشريحة الفاخرة بأوروبا، حيث تخطط «بي واي دي» لاستثمار نحو 2 مليار يورو لتركيب 3000 محطة شحن فائقة السرعة عبر القارة بحلول عام 2027، بما يتيح شحن سيارات «دنزا» إلى نسبة 70 % من طاقتها خلال خمس دقائق فقط.

وأظهرت بيانات رسمية صينية صدرت، الثلاثاء، أن صادرات البلاد من السيارات بلغت رقماً قياسياً، تجاوز مليون وحدة خلال شهر يونيو، وهو ما يعكس تنامي أهمية الأسواق الخارجية بالنسبة للمصنّعين الصينيين، وسط تباطؤ الطلب المحلي، واشتداد حرب الأسعار داخل السوق الصينية.