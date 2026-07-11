«ماكلارين» تطلق 788HS الأكثر تطوراً في تاريخها

كشفت شركة ماكلارين عن طراز 788HS الجديد، الذي يمثل الإصدار النهائي والأكثر تطوراً المتوج لسلسلة سياراتها الخارقة، ويختتم مسيرة متميزة من الابتكار والأداء انطلقت مع طراز 720S، وتطوّرت عبر 765LT، وصولاً إلى 750S.

تتميز ماكلارين 788HS بمحرك V8 سعة 4.0 لترات مجهز بشاحني توربو، يولد قوة تبلغ 788 حصاناً مترياً، إلى جانب وزنٍ جاف يبلغ 1265 كيلو جراماً، ما يمنحها نسبة القوة إلى الوزن التي تصل إلى 623 حصاناً مترياً لكل طن؛ وهي أعلى نسبة تحققها أي سيارة ضمن سلسلة طرازات 720S و750S و765LT. ومع منظومة ديناميكية هوائية حصرية، وتفاصيل خارجية تعكس طابعها الرياضي المتفرد، وخيارات تخصيص مصممة بحسب الطلب، ترتقي ماكلارين 788HS بمستويات الأداء على الحلبة، وتمنح تجربة قيادة أكثر انسيابية على الطرقات، كما تتيح لكل عميل التعبير عن رؤيته الخاصة، والاحتفاء بإرث هذا الطراز، الذي شكّل ملامح حقبة استثنائية، مستعيناً بخبرة وحدة ماكلارين للعمليات الخاصة.

تحمل ماكلارين 788HS تسمية «High Sport»، التي تُمنح حصراً لأكثر إصدارات ماكلارين تميزاً وتفرداً ضمن طرازات الإنتاج المتسلسل. وحتى اليوم لم تظهر هذه التسمية النادرة سوى على طرازين سابقين من ماكلارين؛ هما MP4-12C HS وMSO HS.

جاء تصميم وهندسة ماكلارين 788HS الجديدة انطلاقاً من رؤية واحدة، تتمحور حول تقديم تجربة قيادة غامرة ومفعمة بالإحساس، تجمع بين الأداء المتفوق، والنغمة الصوتية الآسرة، والديناميكية المتقدمة، والطابع الشخصي المتفرد. وتجسد هذه السيارة ذروة ابتكارات سلسلة سياراتنا الخارقة التي انطلقت مع 720S، كما تصبح ثالث سيارة فقط من ماكلارين تحمل تسمية HS، في خاتمة استثنائية لمسيرة سيارة محبوبة حازت تقديراً واسعاً وإشادة نقدية مرموقة.

وقال هنريك فيلهلمسماير، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة ماكلارين للسيارات: «تضم ماكلارين 788HS تفاصيل في الهيكل مصممة بعناية فائقة، توفر منظومة ديناميكية هوائية تُعتبر الأكثر تطوراً بين كل المنظومات المستخدمة حتى اليوم، فتزيد قوة الضغط السفلي بنسبة 10% مقارنةً بطراز 765LT، مع الارتقاء بديناميكية القيادة، والحفاظ على التوازن المثالي للسيارة».

ويرتكز مفهوم الديناميكية الهوائية على غطاء محرك جديد مزود بقناة هوائية على شكل S، وجناح خلفي مرتفع قابل للتعديل، ومشتت هواء خلفي متطور مستوحى من سيارات الفورمولا 1. وتتضافر هذه العناصر مع فاصل أمامي مصمم بحسب الطلب لتوفير مستويات أعلى من الثبات والأداء، وتعزيز ثقة السائق خلف المقود، كما تسهم اللوحة السفلية المزودة بفتحات تهوية أسفل الجناح في تحسين تبريد مجموعة نقل الحركة، ورفع كفاءة الديناميكية الهوائية.

ويكتمل الهيكل الخارجي للسيارة بلمسات من اللون الأسود اللامع، تشمل فتحة سحب الهواء على السقف في نسخ الكوبيه، كما يمكن للعملاء اختيار هيكل خارجي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون الظاهرة، بما يشمل جميع الألواح الخارجية، ليبرز البنية خفيفة الوزن للسيارة.

أما المقصورة المتمحورة حول السائق فتضم أحدث إصدار من نظام ماكلارين للمعلومات والترفيه من الجيل الثاني، الذي يوفر اتصالاً سلساً وسهولة فائقة في الاستخدام، إلى جانب وحدة تحكم وسطية خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون، ما يعكس العناية الاستثنائية، التي أُوليت لكل تفصيل في طراز 788HS.