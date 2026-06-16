تشكل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 30% من مبيعات السيارات العالمية خلال العام الجاري، مدفوعة بأزمة الطاقة في الشرق الأوسط وتراجع تكاليف البطاريات، ورغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بنسبة 8% خلال الربع الأول، نتيجة تقليص الحوافز الحكومية في الصين والولايات المتحدة، فإن المبيعات مرشحة للتعافي بدعم من طرح طرز كهربائية منخفضة التكلفة.
«أزمة الطاقة» تقود عجلة السيارات الكهربائية والهجينة
تشكل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 30% من مبيعات السيارات العالمية خلال العام الجاري، مدفوعة بأزمة الطاقة في الشرق الأوسط وتراجع تكاليف البطاريات، ورغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بنسبة 8% خلال الربع الأول، نتيجة تقليص الحوافز الحكومية في الصين والولايات المتحدة، فإن المبيعات مرشحة للتعافي بدعم من طرح طرز كهربائية منخفضة التكلفة.