«أزمة الطاقة» تقود عجلة السيارات الكهربائية والهجينة

تشكل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 30% من مبيعات السيارات العالمية خلال العام الجاري، مدفوعة بأزمة الطاقة في الشرق الأوسط وتراجع تكاليف البطاريات، ورغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بنسبة 8% خلال الربع الأول، نتيجة تقليص الحوافز الحكومية في الصين والولايات المتحدة، فإن المبيعات مرشحة للتعافي بدعم من طرح طرز كهربائية منخفضة التكلفة.



