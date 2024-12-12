نمو قياسي في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين خلال 2024

سجلت صناعة المركبات الكهربائية في الصين نمواً قياسياً خلال العام الجاري، إذ ارتفع إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، متجاوزة نسبة 40 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات.

وكشفت بيانات صادرة عن تلفزيون الصين المركزي، عن أن حجم إنتاج المركبات الكهربائية بلغ 11.345 مليون وحدة، في حين وصلت المبيعات إلى 11.262 مليون وحدة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 34.6 في المائة و35.6 في المائة على التوالي.

وأكدت جمعية مصنعي السيارات الصينية، أن مبيعات المركبات الكهربائية استحوذت على 40.3 في المائة من إجمالي مبيعات قطاع السيارات خلال الفترة المذكورة.

وشهد شهر نوفمبر قفزة نوعية في الإنتاج الوطني للمركبات الكهربائية، بنسبة نمو بلغت 45.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.57 مليون وحدة، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 47.4 بالمائة مسجلة 1.51 مليون وحدة.

وأظهرت الإحصاءات استحواذ المركبات الكهربائية على 45.6 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر نوفمبر وحده.

وقال تشن شيهوا نائب الأمين العام للجمعية، إن قطاع المركبات الكهربائية يواصل تحقيق نمو متسارع، حيث تجاوز معدل الإنتاج والمبيعات الشهرية 1.5 مليون وحدة خلال نوفمبر، كما تخطت المبيعات التراكمية من يناير إلى نوفمبر نسبة 40 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات للمرة الأولى، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع في تعزيز نمو المبيعات الإجمالية للسيارات.