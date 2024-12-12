«جنرال موتورز» تتخلى عن مركبات الأجرة ذاتية القيادة

أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية العملاقة المصنعة للسيارات في بيان أنها ستتخلى عن مركبات الأجرة ذاتية القيادة المصنعة من شركة «كروز» التابعة لها للتركيز على تطوير أنظمة متقدمة للمساعدة على القيادة في السيارات المباعة للأفراد.

وكانت «كروز» من بين رواد تكنولوجيا القيادة الذاتية، مع أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة (أو روبوتات الأجرة) في مناطق مركزية في مدن أمريكية عدة، إلى أن وقع حادث خطر في أواخر عام 2023 في سان فرانسيسكو تمثل في دهس مركبة مصنعة منها أحد المشاة بُعيد تعرضها للصدم من سيارة أخرى مع سائق.

وكانت السلطات سحبت التصريح الممنوح للشركة، لا سيما بسبب طريقة تعاملها مع الحادث، بعد أن احتاج موظفوها أياماً عدة قبل أن يكشفوا أن سيارة الأجرة الذاتية القيادة لم تتوقف عن الحركة عند وقوع الحادثة. وقد تسببت مناورة مركبة الأجرة الذاتية القيادة للانسحاب من موقع الحادث في جر الضحية أمتاراً عدة.

بعد هذه الحادثة، عززت «جنرال موتورز» (GM) من عمليات المراقبة على شركة «كروز» التي اضطر كايل فوغت، المشارك في تأسيسها، إلى الاستقالة، فضلاً عن تسريح «كروز» 900 من العاملين فيها، أي ربع موظفيها.

وكانت الشركة قد استأنفت أنشطتها التطويرية تدريجياً، تحت إشراف مشدد، كما كان مقرراً إتاحة مركبات الأجرة الذاتية القيادة عبر منصة «أوبر» خلال النصف الأول من عام 2025.

لكن «جنرال موتورز» أعلنت قرارها بدمج مهندسي «كروز» في فرقها للعمل على تكنولوجيا المساعدة على القيادة.

وأشارت المجموعة العملاقة إلى أنه «تماشياً مع أولويات تخصيص رأس المال، لن تمول جنرال موتورز بعد الآن أعمال تطوير سيارات الأجرة الآلية الخاصة بشركة كروز، نظراً للوقت والموارد الكبيرة التي قد تكون مطلوبة لتوسيع نطاق الشركة، خصوصاً في سوق أكثر تنافسية».

وعلق كايل فوغت عبر منصة إكس «إذا لم يكن الأمر واضحاً من قبل، فقد بات كذلك الآن: جنرال موتورز تدار من مجموعة فاشلين».

وكانت هوندا، المستثمرة في «كروز»، تخطط لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان في عام 2026، لكن المجموعة اليابانية «ستعيد تقويم مستقبل المشروع وستجري التعديلات اللازمة، بما في ذلك احتمال الإلغاء، بمجرد انتهاء كروز من إعادة هيكلتها»، على ما أعلن الفرع الأمريكي في هوندا لوكالة فرانس برس.

وقد حققت شركة «وايمو» التابعة لمجموعة «ألفابت» (الشركة الأم لـ «غوغل»)، تقدماً في هذه السوق من خلال سيارات «جاكوار» ذاتية القيادة مستخدمة على نطاق واسع في عدد من المدن الأمريكية الكبيرة، مثل فينيكس (أريزونا) وسان فرانسيسكو.