«لكزس LX600» في الإمارات

شهدت أسواق الإمارات طرح طراز «لكزس LX600» في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يجمع هذا الطراز بين الرفاهية والقدرات المتقدمة على الطرق الوعرة.

تتميز لكزس LX600 أوفر تريل بتصميم خارجي أكثر جرأة مقارنة بالفئات الأخرى من LX، حيث حصلت على شبك أمامي باللون الأسود المطفي، ومصدات وعناصر خارجية داكنة، بالإضافة إلى قضبان سقف وعجلات قياس 18 بوصة مصممة خصيصاً للقيادة على الطرق الوعرة. كما تعزز الرفارف الجانبية السوداء المظهر الرياضي والقوي للسيارة، ما يمنحها حضوراً لافتاً على مختلف أنواع الطرق.

وتعتمد LX600 أوفر تريل على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لترات، يولد قوة تبلغ 409 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يوفر استجابة سلسة وأداءً قوياً سواء على الطرق السريعة أم في البيئات الصحراوية والجبلية. كما تعمل السيارة بنظام دفع رباعي دائم يعزز الثبات والتحكم في مختلف الظروف.

وصممت لكزس فئة أوفر تريل خصيصاً لعشاق المغامرات والرحلات البرية، حيث زودت السيارة بأقفال تفاضلية أمامية وخلفية تساعد على تجاوز التضاريس الصعبة، إضافة إلى نظام التحكم بالزحف ونظام اختيار أنماط القيادة بحسب طبيعة الأرض. كما توفر السيارة نظام تعليق متكيف مع إمكانية تعديل ارتفاع المركبة لتحقيق أفضل أداء في الرمال والصخور والطرق الوعرة.

وتتميز المقصورة الداخلية بمستويات عالية من الجودة، مع استخدام خامات فاخرة تشمل الجلود الطبيعية والتطعيمات الراقية. كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 12.3 بوصة، ونظاماً صوتياً متطوراً، إلى جانب مجموعة واسعة من أنظمة الاتصال والترفيه الحديثة. وتوفر المقصورة مساحة رحبة للركاب مع مستويات استثنائية من الراحة في الرحلات الطويلة.

وزودت LX600 أوفر تريل بحزمة Lexus Safety System+ المتطورة التي تتضمن أنظمة المساعدة على القيادة، ومراقبة المسار، ومثبت السرعة المتكيف، والتنبيه من التصادم الأمامي، إضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تعزز مستويات الأمان للسائق والركاب.

وتمثل لكزس LX600 أوفر تريل مزيجاً بين الفخامة اليابانية والقدرات العالية على الطرق الوعرة، حيث توفر أداءً قوياً وتقنيات متطورة وتجهيزات مخصصة للمغامرات الصعبة دون التخلي عن الراحة والرفاهية. وتعد السيارة من أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الموجهة للقيادة داخل المدن وخارجها، ما يجعلها منافساً قوياً في سوق السيارات الفاخرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.