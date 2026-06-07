«اونستار» من «جنرال موتورز» لتعزيز السلامة على الطرقات

دبي - البيان

أكد لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي، الخدمات والتجارب الرقمية، «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، أن «جنرال موتورز» تتعامل مع السلامة على الطرقات باعتبارها مسؤولية مشتركة، وهي مسؤولية تمتد إلى تصميم مركباتها. ومن خلال أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق والتقنيات المتوفرة داخل المركبة، تعمل «جنرال موتورز» بشكل فاعل على مساعدة السائقين على الحفاظ على تركيزهم وتقليل مصادر الإلهاء.

وهذا هو الدافع الأساسي وراء «اونستار»، وهي منظومة مصممة لخدمة السائق عوضاً عن المنافَسة لجذب انتباهه، فمن خلال التكامل السلس لتقنية «غوغل» المدمجة، يستطيع السائق استخدام أوامر صوتية طبيعية للتحكم ببيئته دون استخدام اليدين. وبدلاً من النظر إلى الشاشة، يمكن للسائق ببساطة أن يطلب من «مساعد غوغل» تحديد وجهة، أو إجراء مكالمة، أو تعديل درجة الحرارة، والتي تعمل على إبقاء السائق مركِّزاً على الطريق أمامه.

وتعمل هذه القدرات الاتصالية جنباً إلى جنب مع أنظمة السلامة النشطة المتطورة لدى «جنرال موتورز»، مثل أنظمة الكاميرات الذكية والتنبيهات الاستباقية المصممة للحد من العبء الإدراكي ودعم الوعي بالمحيط. كما يجب أن تمتد السلامة إلى ما بعد مرحلة الوقاية. وعندما يصبح وقوع حادث أمراً لا يمكن تفاديه، توفر ميزة الاستجابة التلقائية لحوادث التصادم من «اونستار» شبكة أمان أساسية. إذ يمكن لأجهزة الاستشعار المدمجة أن ترسل تنبيهاً تلقائياً إلى مستشار «اونستار» الخاص بالحالات الطارئة الذي يُمكِنه الاتصال بالمركبة لتقديم المساعَدة اللازمة.

وحتى لو لم يكن السائق قادراً على الإجابة، يستطيع المستشار تحديد الموقع الدقيق للمركبة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتنسيق مباشرة مع الجهات المحلية المعنية بتقديم خدمات الطوارئ.

وقد تردد صدى أهمية هذه القضية مؤخراً خلال أسبوع المرور الخليجي، الذي أقيم تحت شعار «القيادة بدون هاتف». وشكلت هذه الحملة الموحدة تذكيراً مهماً بوجود توافق إقليمي على ضرورة مواجهة هذا التحدي المستمر.

ويتطلب إحداث تغيير ملموس على طرقات الإمارات جهداً تعاونياً بين قطاع السيارات، وصناع السياسات، والمجتمعات، والأهم من ذلك السائقين أنفسهم. وبينما يمكن لتقنيات السلامة المتقدمة من «جنرال موتورز» أن تسهم بشكل كبير في الحد من المخاطر، إلا أنها لا تحل مكان عنصر السلامة الأهم في أي مركبة، ألا وهو السائق المنتبه وسريع التفاعل.

ومع استمرار تطور قطاع التنقل في الإمارات، تؤكد «جنرال موتورز» مجدداً التزامها بتطوير مركبات تضع السلامة وحياة الإنسان في مقدمة أولوياتها. ومع ذلك، تبقى الرسالة الأساسية بسيطة وعالمية وبالغة الأهمية: ضع هاتفك جانباً. فالأرواح تعتمد على ذلك.