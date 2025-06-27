الصين في الصدارة.. 56 مليون سيارة كهربائية حول العالم





ارتفع عدد المركبات الكهربائية على مستوى العالم بحوالي الثلث عن العام الماضي ليصل العدد إلى 8ر55 مليون مركبة، مع استحواذ الصين على أكثر من 50% من الإجمالي بـ 4ر31 مليون مركبة، وفقا لحسابات مجموعة أبحاث الطاقة الألمانية.

وتشمل الأرقام، التي جمعها مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجينية (زد.إس.دبليو) في ولاية بادن فيرتمبورج، المركبات الكهربائية بالكامل، والمركبات الهجينة القابلة للشحن، أو السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد.

وفي المركز الثاني- بفارق كبير عن صدارة الصين- تأتي الولايات المتحدة بـ 4ر6 ملايين مركبة. وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة بـ 6ر2 مليون مركبة. ولدى المملكة المتحدة وفرنسا حوالي 1ر2 مليون مركبة لكل منهما، بينما النرويج لديها ما يزيد قليلا على مليون مركبة.

وبعد سنوات من الزيادات القوية، لوحظ تراجع: في عام 2024، حيث نما الأسطول بـ 8ر13 مليون مركبة، مقارنة بـ 2ر14 مليون في عام 2023.