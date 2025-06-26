«جيلي مونجارو» الجديدة في دبي

كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة جيلي للسيارات في الإمارات، عن وصول مونجارو الجديدة، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الرائدة من جيلي، التي تعيد تعريف معنى الفخامة الذكية، بما تتضمنه من ابتكارات وتحسينات وراحة في القيادة.

وخلال فعالية إطلاق السيارة، التي أقيمت في صالة عرض جيلي الجديدة على شارع الشيخ زايد، قال الدكتور أندرياس سكاف، مدير مجموعة البطحاء للسيارات: «يمثل إطلاق سيارة مونجارو الجديدة من جيلي فصلاً جديداً وجريئاً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة، فهي تجمع بين التصميم والراحة والتكنولوجيا بتناغم سلس، لتقدم تجربة قيادة تجسد مستوى متفرّداً بذاته».

وتمثّل سيارة مونجارو الجديدة 2026 تطوراً جريئاً عن النسخة السابقة لعام 2023، مستفيدة من قاعدة قوية، لتقدّم سيارة رياضية متعددة الاستعمالات أكثر هدوءاً وذكاءً وفخامة من أي وقت مضى. ويجمع الطراز بين محرك قوي بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، فضلاً عن نظام تعليق تكيفي بتقنية CCD (التحكم المستمر بالتخميد). ويقرأ هذا النظام الطريق 200 مرة في الثانية، ويُجري تعديلات لحظية لامتصاص الصدمات، ما يمنح تجربة قيادة فائقة السلاسة والهدوء، ويعيد تعريف أداء هذه الفئة من السيارات حتى على أصعب التضاريس.

داخل المقصورة، تبدو ملامح التحوّل أكثر وضوحاً، فقد تم تزويد مونجارو الجديدة بنظام معلومات وترفيه مطوّر على طراز تجارب آيماكس، يضم ثلاث شاشات بقياس 12.3 بوصة، ويعمل حتى عند استخدامه بأصابع رطبة أو عند ارتداء القفازات. كما يدعم ميزة Apple CarPlay اللاسلكية، إلى جانب تحسينات على تقنية MirrorLink. ومن أبرز تحديثاته أيضاً أنه أصبح يوفر تحكماً صوتياً رباعي المناطق، ما يتيح لكل راكب تعديل بيئته الخاصة بأوامر صوتية بسيطة.

وترتقي سيارة مونجارو الجديدة بمفاهيم الفخامة إلى مستويات جديدة، مع نظام صوتي من Infinity يضم 12 مكبر صوت، بما في ذلك سماعات مدمجة في مساند الرأس. ومع تحسين عزل الصوت داخل المقصورة، تتحوّل كل رحلة إلى تجربة أقرب إلى حفل خاص، مدعومة بمقاعد تدليك مهوّاة، وإمكانية إمالة المقاعد الخلفية إلى وضعية استلقاء ممتدة، وتصميم داخلي أشبه بصالة فاخرة.

تقدّم مونجارو الجديدة قوة تبلغ 238 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، إلى جانب تسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.4 ثوانٍ. وتستند السيارة إلى الهندسة المعيارية المدمجة (CMA)، التي تضمن جودة عالية وأداءً متفوقاً، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات من Aisin يتميّز بمرونة استثنائية. وتشمل الميزات التقنية المتطورة كاميرا بزاوية 540 درجة، فضلاً عن نظام تحكم صوتي رباعي المناطق، ما يتيح لكل راكب التفاعل مع السيارة دون التأثير على الآخرين. ويستجيب النظام لمجموعة من الأوامر الصوتية، بما فيها ضبط نظام الملاحة وتعديل درجة الحرارة وتغيير الموسيقى. أما على صعيد السلامة، فتأتي السيارة مجهزة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة، تشمل التحكم التكيفي بثبات السرعة، ومساعد البقاء في المسار، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ورصد النقطة العمياء، وتنبيه الاصطدام الخلفي، ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى ست وسائد هوائية، ومنظومة ذكية من تقنيات المساعدة، ما يجعل السلامة عنصراً أساسياً في كل رحلة.