42000 سائق في الإمارات يتخذون قرارات شراء أكثر ذكاءً للسيارات المستعملة

قبل عام فقط، كان شراء سيارة مستعملة في الخليج غالباً ما يعني التعامل مع نقص المعلومات وغياب الشفافية. ومن هذا الواقع، أطلقت شركة أوتوداتا الشرق الأوسط منصة «تقرير المركبة» – منصة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تمكين المستهلكين ومنحهم سيطرة أكبر.

خلال الأشهر الـ12 الماضية، استخدم أكثر من 42000 شخص هذه الخدمة للحصول على بيانات موثوقة حول ملكية السيارات، وسجل الحوادث، والتقييمات، وغيرها من المعلومات المهمة. وقد تضاعف الاستخدام اليومي ثلاث مرات بين يوليو 2024 ومارس 2025، حيث بات أكثر من 5000 مستخدم شهرياً يعتمدون على المنصة، وأفاد 84% منهم بعدم مواجهة أي مشكلات بعد الشراء، ما يسلّط الضوء على دور المنصة في تقليل المخاطر، وتعزيز الثقة من خلال معلومات دقيقة وسهلة الوصول.

وتتميّز منصة «تقرير المركبة» بتحويل بيانات السيارات المتفرقة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. وقد تم تصميم المنصة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين، مما يجعل عملية شراء السيارات المستعملة أكثر أماناً وفاعلية وسرعة، حتى قبل اتخاذ قرار الشراء. حيث تتيح للمستخدمين مقارنة عروض القروض والتأمين جنباً إلى جنب مع تقييمات السوق لتجنّب الدفع الزائد، كما توفر سجل السيارة الكامل بما في ذلك الحوادث وسلسلة المالكين وبيانات الصيانة وفحوصات ما قبل الشراء وسجلات الخدمة، وكل ذلك من خلال البحث برقم تعريف السيارة (VIN). وتُبسّط المنصة عملية الشراء من خلال جمع الإعلانات بشكل فوري من منصات البيع المختلفة، مع إمكانية التصفية والفرز والتنبؤ اللحظي، لتوفير تجربة أكثر سرعة وسهولة.

ومن خلال هذا النهج الموحد، تعمل «تقرير المركبة» على نقل تجربة شراء السيارات في المنطقة من نمط تفاعلي إلى تجربة قائمة على البيانات، ما يساعد المشترين على اتخاذ قرارات بثقة مبنية على معلومات دقيقة وشفافة.

مع استمرار نمو سوق السيارات المستعملة في الإمارات، تظل القيمة المتبقية مؤشراً حاسماً لجودة السيارة وقيمتها على المدى الطويل. ووفقاً لبيانات أوتوداتا للربع الثاني من عام 2025، تواصل سيارات العائلات مثل كيا كارينز إل إكس الحفاظ على قيمة قوية بنسبة 78% بعد 3 سنوات، بفضل توازنها بين السعر المناسب، والتصميم الفسيح، وتكاليف التشغيل المنخفضة. أما في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV)، فقد حصلت Toyota Land Cruiser GXR على لقب السيارة الأعلى قيمة بنسبة 81% بعد 3 سنوات، بفضل مواصفاتها القوية وأسعارها التنافسية وانخفاض معدل استهلاكها.

ومع استمرار «تقرير المركبة» في التوسع على مستوى المنطقة، تعمل شركة أوتوداتا الشرق الأوسط على تطوير مجموعة أدوات جديدة تدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للمستهلكين والشركاء في قطاع السيارات. ومن أبرز هذه الأدوات قيد التطوير – Claim Hub، أداة مخصصة لشركات التأمين تساعد على كشف المركبات المتعرضة لأضرار كلية، وتقليل حالات الاحتيال، وتسريع عمليات التعويض – ما يعزز الشفافية ويزيد من الثقة في المنظومة ككل.

وفي هذا السياق، قال سيباستيان فوكس، المدير العام لشركة أوتوداتا الشرق الأوسط: كانت مهمتنا دائماً هي تقديم الوضوح والثقة في قطاع السيارات. ومع اعتمادنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدم منصة تقرير المركبة تسعيراً لحظياً وتحليلات دقيقة للمخاطر، تساعد المشترين على توفير ما يصل إلى 25% في المتوسط. إنها ليست مجرد أداة لفحص تاريخ السيارة، بل منصة شاملة تربط بين التسعير، والملكية، والتأمين، وتعيد تعريف تجربة شراء السيارات المستعملة. ونحن مستمرون في التوسع نحو شراكات أعمق مع شركات التأمين، والبنوك، والأسواق، بالإضافة إلى إطلاق أدوات مثل AutoMagic وClaim Hub لتسهيل العملية بشكل أكبر. نحن فخورون بأننا نرفع معايير الشفافية والذكاء في عمليات بيع وشراء السيارات.

مع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي والشفافية والثقة، تُعيد «تقرير المركبة» تعريف طريقة شراء وبيع السيارات المستعملة في الإمارات. ومع دخولها عامها الثاني، باتت أكثر من مجرد تقرير، إنها منظومة ذكية تهدف إلى تمكين قرارات أفضل في كل خطوة: من التقييم إلى التأمين والملكية.