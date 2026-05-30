«لكزس إن إكس 350 هايبرد» في الإمارات

شهدت أسواق دبي طرح الطراز الجديد من سيارة «لكزس إن إكس 350 هايبرد»، التي تعتبر من أكثر سيارات «لكزس» الهجينة مبيعاً لأنها تجمع بين القوة والاعتمادية واستهلاك الوقود المنخفض. تأتي السيارة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 2.5 لتر + نظام هايبرد، وتبلغ القوة الإجمالية 240 حصاناً مع ناقل حركة e-CVT ونظام دفع رباعي. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون نحو 7.2 ثوانٍ. وتأتي السيارة بعزم محرك بنزيني 243 نيوتن متر.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة فتأتي بطول 466 سم تقريباً، وعرض 186 سم، وارتفاع 168 سم. أما قاعدة العجلات فتأتي لـ269 سم، والخلوص الأرضي 20.5 سم، وبوزن 1850 كجم تقريباً.

كذلك تأتي السيارة بعدد مقاعد يستوعب 5 ركاب ومساحة أمتعة 22.7 قدم³ خلف المقاعد، وأقصى مساحة تحميل 46.9 قدم³ بعد طي المقاعد الخلفية.

ومن الداخل تأتي السيارة بشاشة وسطية مساحة 14 بوصة (بحسب الفئة)، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، مع شاحن لاسلكي للهاتف، ونظام صوت Mark Levinson اختياري، وكاميرات 360 درجة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD، ومقاعد مهواة ومدفأة في الفئات العليا، وباب خلفي كهربائي، وإضاءة محيطية داخلية.

وبالنسبة لأنظمة الأمان فتأتي السيارة بمثبت سرعة راداري متكيف، ونظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وفرملة طوارئ أوتوماتيكية، وكاميرا خلفية قياسية.