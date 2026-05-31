«ليكزس إل سي 500» في سوق دبي

تحرص كبرى الشركات العالمية على اختيار دبي في طرح أبرز وأفخم طرازاتها معتمدة على سوق الإمارة، الذي يعد الأهم في المنطقة، بل ومن بين الأهم عالمياً.

وفي هذا الصدد طرحت شركة «ليكزس» اليابانية الطراز الأبرز «إل سي 500»، التي تعد واحدة من آخر سيارات الـGT الفاخرة التي ما زالت تستخدم محرك V8 طبيعي التنفس بدون تيربو، مع تركيز كبير على الفخامة والصوت والأداء المتوازن.

تأتي السيارة بمحرك V8 سعة 5.0 لترات طبيعي تنفس مع قوة 471 حصاناً عند 7100 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 398 رطل-قدم (نحو 540 نيوتن متر) وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ونظام دفع خلفي.

وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.4 ثوانٍ فقط. أما أبعاد السيارة فتأتي بطول 4760 مم، وعرض 1920 مم، وارتفاع 1345 مم، مع قاعدة عجلات 2870 مم تقريباً ووزن نحو 2040 كجم.

أما بالنسبة للمقصورة والتجهيزات، فقد جاءت بشاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة، ونظام كاميرات محيطية 360 درجة، ونظام Lexus Safety System+ مع مقاعد جلدية فاخرة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) في بعض الفئات.