دبي تشهد أول إطلاق خليجي لـ«فين فاست في إف 8»

شهد سوق دبي أول إطلاق خليجي للطراز الجديد «فين فاست في إف 8»، وهي سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات، تتميز بمجموعة من التحسينات على منصتها التقنية، التي طورها فريق الهندسة في «فين فاست» لتقديم تجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة واستقراراً.

وباعتبارها من الطرازات التي أسهمت في ترسيخ مكانة «فين فاست» شركة عالمية رائدة في تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، تُعد «فين فاست في إف 8» أول طراز في تشكيلة سياراتها يحصل على ترقيات شاملة في التصميم والتكنولوجيا والميزات، ما يُحسّن بشكل ملحوظ أداء القيادة وتجربة المستخدم بشكل عام.

ومن حيث التصميم والراحة، تم تطوير الجيل الجديد من «فين فاست في إف 8» وفقاً لفلسفة «التكنولوجيا السائلة»، التي تهدف إلى دمج التكنولوجيا في تصميم السيارة وسهولة استخدامها اليومي. ويركز التصميم على الانسيابية والرقي وإحساس الحركة، ما يضفي على السيارة مظهراً عصرياً وديناميكياً، يعكس نمط حياة معاصر.

تبلغ أبعاد السيارة 4701 × 1872 × 1670 ملم (طول × عرض × ارتفاع)، مع قاعدة عجلات 2840 ملم، وتصميم داخلي بخمسة مقاعد، ما يُحسّن من مساحة المقصورة وراحة الركاب. ويتيح ارتفاعها عن الأرض 170 ملم، إضافة إلى عجلات قياس 19 بوصة، لسيارة «فين فاست في إف 8» من الجيل الجديد التعامل مع مختلف ظروف القيادة بمرونة.

وفي المقدمة، تعكس السيارة لغة تصميم عصرية مميزة، بشبك أمامي عريض أسود لامع، مقترن بمصابيح نهارية مميزة من «فين فاست» على شكل جناح. تسهم فتحات التهوية الكبيرة المدمجة على جانبي المصد الأمامي في تحسين الديناميكية الهوائية، مع إضافة عمق بصري للتصميم العام.

وعلى الجانبين، يرتفع خط النوافذ تدريجياً نحو الخلف، ما يضفي إحساساً بالحركة حتى عندما تكون السيارة متوقفة. تتميز ألواح الأبواب بانسيابية الانتقال بين الضوء والأسطح، إضافة إلى خطوط تصميمية محددة تضفي انعكاسات متغيرة مع حركة السيارة.

وفي الخلف، يتبنى التصميم نهجاً بسيطاً أنيقاً، يبرز من خلال مصابيح خلفية كبيرة مدمجة بشريط LED على شكل حرف V، وهو تصميم مميز من «فين فاست». ويسهم التصميم الخلفي المحدّث في تحسين الديناميكية الهوائية، ويمنح السيارة مظهراً أكثر شباباً وحيوية.

وداخل المقصورة، تتميز «فين فاست في إف 8» من الجيل الجديد بتصميم بديهي ومريح. في منتصف لوحة القيادة، توجد شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.9 بوصة بواجهة واضحة تجمع معظم أدوات التحكم في السيارة بتنسيق سهل الاستخدام. توفر شاشة ثانوية خلف عجلة القيادة معلومات القيادة الأساسية، بينما صُمم محدد التروس المثبت على عمود التوجيه لتحسين سهولة التشغيل.

والسيارة مجهزة بنظام تحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق في المناخ، ونظام تأيين هواء مدمج، وفلتر هواء Combi 1.0 لتعزيز راحة الركاب. تتضمن المقاعد المريحة المستوحاة من الطراز الرياضي مقعداً للسائق قابلاً للتعديل كهربائياً بستة اتجاهات مع وظيفة الذاكرة، بينما يمكن إمالة مقاعد الصف الثاني وطيّها بشكل مسطح بنسبة 60:40 لزيادة سعة التخزين عند الحاجة. كما تتضمن السيارة مساعداً افتراضياً يدعم لهجات فيتنامية متعددة، إضافة إلى نظام صوتي بثمانية مكبرات صوت للترفيه داخل السيارة.

ومن حيث التكنولوجيا وديناميكيات القيادة، تم بناء الجيل الجديد من «فين فاست في إف 8» على منصة هيكل جديدة مزودة بنظام تعليق مزود بمخمدات انتقائية التردد (FSD) على المحورين الأمامي والخلفي. يستطيع هذا النظام ضبط خصائص التخميد وفقاً لظروف الطريق لتقليل الاهتزازات على الأسطح الوعرة مع الحفاظ على ثبات السيارة.

ويتميز الجيل الجديد من «فين فاست في إف 8» أيضاً ببنية كهربائية وإلكترونية مطورة حديثاً تعتمد على منهجية المركبة المعرفة بالبرمجيات (SDV). وقد صمم مهندسو «فين فاست» بنية النظام وبرمجيات التحكم، ما يعكس قدرة الشركة على تطوير تقنيات المركبات الأساسية داخلياً. يُعد حاسوب المركبة المركزي (CVC) محور النظام، حيث يدير معالجة البيانات ووظائف التحكم بالمركبة لدعم استجابة أسرع وأكثر سلاسة لمدخلات السائق.

وتعتمد المركبة على محرك كهربائي يُنتج طاقة قصوى تبلغ 170 كيلوواط (228 حصاناً) وعزم دوران أقصى يبلغ 330 نيوتن متر، مقترناً بنظام دفع أمامي وثلاثة أوضاع قيادة: الاقتصادي، والعادي، والرياضي. تستخدم VF 8 من الجيل الجديد بطارية بسعة 60.13 كيلوواط/ساعة، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر بشحنة كاملة وفقاً لمعايير NEDC. كما تدعم المركبة الشحن السريع من 10 % إلى 70 % في أقل من 30 دقيقة.