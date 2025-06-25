طرح أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل متعددة الاستخدامات من «مازيراتي» في دبي



كشفت «الطاير للسيارات»، الوكيل الرسمي لسيارات مازيراتي في الإمارات، عن توافر سيارة مازيراتي جريكاليه فولجوري، أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وكهربائية بالكامل في تاريخ العلامة التجارية الإيطالية، الآن في كل من صالات عرض الشركة وصالات بريمير موتورز، الوكيل الرسمي لمازيراتي في أبوظبي.

يُطلق على النسخة الكهربائية بالكامل من جريكاليه اسم فولجوري، وهو الاسم الذي يُميز سيارات مازيراتي الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV).

تمنح مازيراتي جريكاليه فولجوري عشاق مازيراتي تجربة فريدة تجمع بين الاستخدام اليومي المريح والأداء المذهل الذي لطالما ميّز العلامة التجارية، وذلك بفضل نظامها الكهربائي المتقدم. وبذلك، تصبح فولجور إضافة أساسية لعائلة جريكاليه، التي توفر خيارات متنوعة من المحركات تشمل الاحتراق الداخلي، والأنظمة الهجينة، والاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية.

وقال جاد إلياس، نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة الطاير للسيارات: تشكل سيارة مازيراتي جريكاليه فولجوري إضافةً إيطاليةً من الذوق والتصميم والرقي إلى سوق السيارات الكهربائية في الإمارات. كما تُبشّر ببزوغ فجر حقبة جديدة للعلامة التجارية الإيطالية العريقة، وتقودها نحو مستقبل يعتمد على حلول التنقل الكهربائي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل أكثر استدامةً واعتماداً على حلول التنقل الكهربائي.

وتجمع مازيراتي جريكاليه بين الأداء الرياضي والأناقة، وتُجسّد مفاهيم الابتكار والتنوع والفخامة والأداء. كما تُعدّ هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأولى في فئتها من حيث سعة المساحة الداخلية والراحة؛ وقد شكلت عند إطلاقها إضافة نوعية للعلامة التجارية. واليوم، مع إطلاقها طراز فولجوري، تنطلق مازيراتي بقوة نحو مستقبل التنقل الكهربائي.

وتُعد سيارة مازيراتي جريكاليه فولجوري إبداعاً إيطالياً خالصاً، حيث تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في إيطاليا. وتتميز ببطارية قوية بقدرة تبلغ 105 كيلوواط/ساعة وتعمل بتقنية 400 فولت، كما يمكنها توليد عزم دوران يصل إلى 820 نيوتن متر، مما يضمن الأداء المميز الذي تشتهر به مازيراتي. وبفضل نظام الدفع الكهربائي بالكامل، تُولّد السيارة قوة محركة تبلغ 410 كيلوواط، وتبلغ سرعتها القصوى 220 كم/ساعة.

ويتجلى مفهوم التحول الجمالي أيضاً في استخدام مواد مبتكرة مثل إيكونيل®، وهي ألياف ذات جمالية خاصة، تتكون من نايلون مُعاد تدويره يتم إنتاجه من خلال تدوير نفايات النايلون المختلفة - مثل شبكات الصيد من المحيطات ومزارع الأحياء المائية، وبقايا الأقمشة من المطاحن والسجاد المُرسلة إلى مكبات النفايات - وتحويلها إلى خيوط نايلون عالية الجودة لصناعات الأزياء والديكور الداخلي. وتتميز هذه المادة المبتكرة بملمسها الفريد وسطحها المعتم والذي يُستخدم لصناعة بدلات الجسم، وقد أُضيفت إليها لمسة جمالية بتقنية المعالجة بالليزر، مما أضفى عليها تصميماً بارامترياً يعكس إحساساً بالحركة الطبيعية.

حافظت جريكاليه فولجوري على تصميم المقدمة الفريد لسيارات مازيراتي، مع شبك أمامي معكوس تم تعديله خصيصاً لتوفير التبريد اللازم للسيارات الكهربائية. وقد استُلهم التصميم الأمامي الجديد لفئة فولجوري من طراز تروفيو الرياضي، أما بالنسبة للمظهر الخارجي فيضمن التصميم المتطور للسيارة بقاءها ذات مظهر جذاب وعصري بمرور الوقت. كما تم التركيز بشكل كبير على تحقيق انسيابية هوائية مثالية، مما ساهم في الوصول إلى معامل سحب (Cx) تنافسي، بالإضافة إلى إعادة تصميم المشتت الهوائي الخلفي لتحسين الأداء الديناميكي.

تتألق السيارة بتصميم خارجي يركز على الديناميكية الهوائية، ويتجلى ذلك في العجلات الهوائية المتوفرة بقياسات 19 أو 20 أو 21 بوصة، وبذات التصميم المستوحى من الرمح ثلاثي الشعب -شعار مازيراتي الشهير. كما تتميز السيارة بشبك أمامي خاص يتضمن تطعيمات سوداء لامعة على قاعدة سوداء ملساء مغطاة بطبقة رقيقة من الأوكسيد. ويبرز اللون الأسود اللامع في كل من الفواصل الأمامية، ومقابض الأبواب، والإطار المحيط بالنوافذ الجانبية، والعتبات الجانبية. كما تضفي الشارات ومكابح الفرامل المطلية باللون النحاسي لمسة مميزة، بينما تزيد فتحات التهوية الجانبية المضيئة من جاذبية السيارة.

وبالنسبة للتصميم الداخلي، فتتجلى فخامة المقصورة الداخلية في هذه السيارة من خلال تفاصيل فريدة مثل نقشة فولجوري الأنيقة على لوحة العدادات والزخارف الداخلية ثلاثية الأبعاد من النحاس الكربوني، مع إضاءة محيطة تُعزز جمالية هذه التفاصيل. وتتميز المقاعد الكهربائية الرياضية؛ المصنوعة من مادة «إيكونيل» المعاد تدويرها والقابلة للتعديل في 14 وضعية، بتصميم أنيق باللونين الأسود/ البني، وتوفر إلى جانب تقنية الليزر المتقدمة، خاصيتي التدفئة والتهوية. كما يعكس استخدام الخيوط المتجددة في صناعة بطانة السقف والسجاد التزام مازيراتي بالاستدامة.

تُولي مازيراتي في سيارتها جريكاليه فولجوري اهتماماً بالغاً بالتكنولوجيا لتقديم تجربة قيادة ممتعة وأداء رقمي متطور. وتتميز السيارة بواجهات رقمية مصممة خصيصاً لتعزيز راحة السائق، حيث تتضمن المقصورة شاشة لمس مركزية كبيرة مقاس 12.3 بوصة توفر اتصالاً كاملاً بالإنترنت، بالإضافة إلى شاشة أخرى للتحكم المريح مقاس 8.8 بوصات، وقد تم تثبيتهما بطريقة تضمن سهولة الوصول إلى جميع أدوات التحكم والوظائف.

علاوةً على ذلك، توفر هذه السيارة الفريدة من نوعها نظاماً رقمياً للتحكم في المناخ يتميز بالسرعة والسهولة في الاستخدام، حيث يمكن للسائق من خلال أدوات التحكم السريعة بالإيماءات، والحصرية لعلامة مازيراتي، ضبط درجة حرارة المقصورة وسرعة مروحة التهوية بشكل فوري وسلس دون الحاجة إلى تشتيت الانتباه عن الطريق.

وبفضل توافقها مع تقنيات لاسلكية مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يصبح دمج هاتفك الذكي في نظام السيارة أمراً سريعاً وسلساً في غضون لحظات، كما تتيح لك السيارة توصيل هاتفين في وقت واحد. وتتميز قمرة القيادة الرقمية بشاشة مقاس 12.3 بوصة، والتي تُعتبر رائدة في السوق بفضل تصميمها البسيط وسهولة إعدادها ورسوماتها المذهلة. ولتعزيز تجربة القيادة الآمنة، تقوم شاشة العرض العلوية القابلة للتخصيص بعرض المعلومات الهامة مثل السرعة والاتجاهات مباشرة على الزجاج الأمامي لتقليل تشتيت الانتباه. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الساعة الرقمية كنقطة وصول للمساعد الصوتي، مما يتيح لك التحكم بسهولة في وظائف مثل المناخ والوسائط المتعددة ونظام الملاحة والمكالمات الصوتية باستخدام الأوامر الصوتية.

علاوةً على ذلك، تم تطوير نظام مساعد مازيراتي الذكي (MIA) ليقدم أداءً استثنائياً في سيارة جريكاليه فولجوري، حيث تم تحسينه ليمنح المستخدم تجربة رقمية فائقة تتميز بديناميكية فريدة ورسومات متطورة للغاية.