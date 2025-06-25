«فورد» تزيح الستار عن طراز 2026 المحسّن من «تيريتوري»



أزاحت شركة فورد للسيارات الستار عن طراز تيريتوري الجديد، محتفظة بمحرك إيكوبوست سعة 1.8 لتر الذي أثبت كفاءته في توفير القوة والكفاءة، وسيتم طرح النسخة الهجينة في المنطقة قريباً. ويُقدّم هذا الطراز الأحدث من أشهر السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات المزيد مما يرغب به العملاء، إذ يجمع بين التصميم الجريء والمزايا المدروسة.

وبدءاً من تصميمها الخارجي المُجدّد، ووصولاً إلى نظام المعلومات والترفيه سريع الاستجابة وتقنيات مساعدة السائق المُحسّنة، طُوّرت سيارة تيريتوري 2026 لتوفّر الراحة والرفاهية والقدرات العالية. وسواء كان ذلك للتنقّل في شوارع المدينة أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارجها، تحتفظ تيريتوري الجديدة بمكانتها كسيارة رياضية صغيرة مُفضّلة في مختلف الأسواق الدولية، من الأرجنتين إلى البرازيل، ومن المكسيك إلى مانيلا، ومن كيب تاون إلى دبي.

وقال مدير برنامج تيريتوري في مجموعة الأسواق الدولية لدى فورد، إيان جونز: تيريتوري ركّزت دائماً على تمكين العائلات الشابّة والنشيطة من تحقيق الاستفادة القصوى من السيارة في كل يوم. ومع الطراز الجديد، تبرز مواصفات الراحة والتقنيات الذكية، فإنّها تتمتّع بكل ما يطلبه عملاؤنا وأكثر.

ومنذ إطلاقها لأول مرة، لا تزال فورد تيريتوري رفيقاً موثوقاً به وحقّقت مبيعات كبيرة في أسواق النمو الرئيسية مثل الشرق الأوسط وفيتنام والفلبين والبرازيل والأرجنتين. واستناداً إلى هذا الأساس المتين، تُقدّم فورد تيريتوري 2026 تقنيات سهلة الاستخدام وخيارات فعّالة من المحرّكات، ما يجعل الرحلات والمغامرات اليومية أسهل وأكثر متعة من أي وقت مضى. وتجسيداً لشعار «فخر صناعة فورد»، تُرسي تيريتوري الجديدة معياراً جديداً لامتلاك سيارات الدفع الرباعي العصرية وسهلة الاستخدام.

وتتميّز تيريتوري 2026 بمقدّمة جديدة وديناميكية يبرز فيها مصدّ وشبكة أمامية أعيد تصميمهما، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية «ليد» بالكامل، ومصباح «ليد» نهاري مستقبلي يمتدّ على طول غطاء المحرّك.

ويتوفر للسيارة خياران جديدان من الألوان هما الرمادي «كاكتوس» والأخضر «أويسيس»، اللذان يضفيان لمسة راقية وفاخرة إلى التشكيلة. وتابع جونز: أردنا أن نُضفي على تيريتوري واجهة أمامية أكثر تعبيراً، فإضاءة «ليد» الجديدة تمنح السيارة طابعاً شخصياً وحضوراً مميزاً على الطريق.