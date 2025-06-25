«فولفو» تطلق النسخة الأحدث من «XC90» في الإمارات



أعلنت «فولفو» عن إطلاق النسخة الأحدث من سيارة XC90 الجديدة في الإمارات. وتُجسّد XC90 مكانة فولفو كواحدة من أبرز سيارات الـSUV ذات السبعة مقاعد، مع تحسينات شاملة في التصميم والتقنيات داخل المقصورة وفي الهيكل. وتجمع النسخة الجديدة بين الراحة والتنوع ومعايير الأمان العالية لتقدّم تجربة قيادة متكاملة بكل المقاييس.

كما تعكس XC90 الجديدة روح التصميم العصري الذي يميز طرز فولفو الكهربائية بفضل مظهرها الأنيق وتفاصيلها المتقنة. وقد تم تعزيز تجربة القيادة من خلال شاشة مركزية كبيرة وعالية الدقة تعمل باللمس، تتيح للسائق تحكماً سلساً بالوظائف والتطبيقات والتحديثات اللاسلكية. كما تعتمد واجهة النظام على أحدث التقنيات المستخدمة في طرازي EX90 وEX30 الكهربائيين.

ويمكن قيادة السيارة الهجينة القابلة للشحن لمسافة أطول من 70 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وفقاً لدورة اختبار القيادة WLTP، ما يجعلها مثالية للاستخدامات اليومية. وتعمل منظومة الحركة الهجينة بمحرك البنزين عالي الكفاءة أثناء الرحلات الطويلة، ما يتيح للسيارة الانتقال إلى وضعية القيادة الهجينة بالاعتماد على البنزين بسلاسة، مع مدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر. كما يمكن للسائقين الاعتماد على القوة التي توفرها منظومة الحركة التي تعتمد على البنزين والكهرباء معاً، لتشغيل نظام الدفع الرباعي أو القيادة على الطرق الوعرة.

وقال لي باركر، مدير علامة فولفو التجارية في الإمارات العربية المتحدة، شركة الفطيم للمشروعات التجارية: تجمع سيارة XC90 المحدّثة بين التقنيات الذكية العملية والتصميم الفاخر الذي يميز سيارات فولفو. وتلبي هذه السيارة تطلعات السائقين في دولة الإمارات بفضل قدرتها على قطع مسافات أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن وتقنياتها المتقدمة، إضافةً إلى التصميم الإسكندنافي الأنيق. وتُعد هذه السيارة نقلة نوعية لمسيرة طراز يحظى بإقبال كبير من العملاء في السوق المحلية.