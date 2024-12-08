سوق السيارات في الإمارات.. نمو متواصل وآفاق مبشّرة

يشهد سوق السيارات في الإمارات نمواً كبيراً ومتواصلاً، حيث نجح في تسجيل أرقام قياسية في حجم المبيعات، سواء سيارات الوقود أو الهجينة أو الكهربائية.

وكان العام 2024 عاماً استثنائياً من حيث المبيعات، حيث اخترق حاجز ال 300 ألف سيارة، كما استمر عدد السيارات الكهربائية في النمو مسجلاً 18 ألف سيارة مع توقعات بالارتفاع خلال العام المقبل، ليصل هذا الرقم إلى 21600 سيارة.

ويزخر السوق الإماراتي بالكثير من العلامات التجارية للسيارات العادية والكهربائية والهجينة والفاخرة، والمتوسطة، وأبرز العلامات، تتصدرها اليابانية، وتأتي خلفها الكورية والصينية والأمريكية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وغيرها من الشركات الأخرى.