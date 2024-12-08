«فيراري» تحتفل بـ 30 عاماً على وجودها في المنطقة

احتفلت شركة «فيراري» بالذكرى الثلاثين لوجودها في منطقة الشرق الأوسط، بإطلاق إصدار خاص ومحدود، يضم ست سيارات من طراز «فيراري 296 جي تي بي»، المصممة خصيصاً لهذه المناسبة الاستثنائية. وتتميز السيارات بخصائص مميزة، وتصميم مبتكر، يجسد روح التفرد والتميز. تم الكشف عن هذه المجموعة المميزة، خلال فعالية «كازا فيراري أبوظبي».

وقال جورجيو توري المدير العام لشركة «فيراري» الشرق الأوسط: بينما نحتفل بثلاثة عقود من وجود فيراري في منطقة الشرق الأوسط، تأتي السيارات الست الاستثنائية من طراز «فيراري 296 جي تي بي»، تكريماً لدول الخليج، التي نعتز بعلاقاتنا الوثيقة معها، ونسعد بتقديرها وشغفها الكبير. تم تصميم كل تفاصيل السيارات الجديدة، بلمسات تعكس هوية دول الخليج الست، ليعكس تفردها وخصوصيتها.

وأضاف: يهدف إطلاق هذه السيارات، إلى توطيد علاقتنا مع عملائنا في المنطقة، وتعميق الارتباط العاطفي مع مواطني ومقيمي منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل النمو والازدهار الذي تشهده المنطقة، نتطلع بتفاؤل نحو مستقبل مشرق لعلامة «فيراري»، مع استمرار الابتكار وتحقيق التميز. إن سمات التقدم التكنولوجي، والابتكار، والسعي المستمر نحو التفوق، تمثل قيماً مشتركة بين فيراري ودول الخليج. نحن متحمسون للانطلاق في عقدنا الرابع في هذه المنطقة الرائعة، التي تزخر بالفرص والطموحات، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا نحو المزيد من النجاح والازدهار.

وتقدم السيارات الجديدة من طراز «فيراري 296 جي تي بي»، مستوى جديداً من الفخامة، مقدمة لوحة ألوان معدنية فريدة من نوعها، تتسم بزخارف مبتكرة، تشمل «البريق العربي الذهبي» الأصلي، الذي يستخدم لأول مرة. وصمم هذا اللون المذهل خصيصاً، ليعكس إشراقة ضوء الشمس على رمال الصحراء، ويمتد ليزين السقف والحواف والجناح، بالإضافة إلى نقش اسم كل دولة برشاقة بالخط العربي على غطاء المحرك، ما يضفي لمسة فنية فريدة، تجمع بين التراث العريق والتصميم العصري.

وتتميز لوحة ألوان الهيكل الخارجي للسيارات الجديدة بجرأة وجاذبية بصرية مميزة، حيث يعكس كل لون الهوية الفريدة لكل دولة في منطقة الخليج. يأتي اللون الأبيض اللؤلؤي لدولة الإمارات، ليعبر عن تاريخها العريق وارتباطها بتقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، ما يجسد أصالتها وتراثها البحري.