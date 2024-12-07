«إنفينيتي كيو إكس 80» تصل إلى الإمارات ووكلاء المنطقة



وصلت سيارة «إنفينيتي كيو إكس 80» الجديدة كلياً إلى وكلاء منطقة الشرق الأوسط، لتجسد قمة الإبداع في التصميم والهندسة. واستلهم فريق التصميم والهندسة في إنفينيتي تفاصيل المقصورة من آلة «كوتو» الوترية اليابانية، حيث لعبت تقنيات الليزر المتطورة دوراً محورياً في ضمان أعلى مستويات الدقة عند تنفيذ التصميم.



وقاد شينجي هيروساوا ويومي أوياما، من فريق التصميم المتطور في إنفينيتي، عملية اختيار الألوان والمواد واللمسات التزيينية في مقصورة السيارة الرائدة الجديدة كلياً. وتماشياً مع رؤية إنفينيتي التصميمية «فن الحركة»، ركز الفريق على استخدام المواد عالية الجودة وإضافة التفاصيل الاستثنائية، بما في ذلك اللمسات التزيينية من الخشب مفتوح المسام، والتي تضفي طابعاً فريداً على مقصورة سيارة SUV الفاخرة كبيرة الحجم.



واستلهم المصممان هيروساوا وأواياما اللمسات التزيينية الخشبية لطرز «إنفينيتي كيو إكس 80» من آلة الكوتو اليابانية، وهي آلة وترية تقليدية تشبه لوحاً خشبياً طويلاً يبلغ طوله نحو 180 سم (71 بوصة)، يتم العزف عليها باستخدام ثلاث ريشات. وكان هدف هيروساوا هو محاكاة الإحساس بالحجم الكبير وأناقة التصميم النهائي لآلة الكوتو في اللمسات المصنوعة من الخشب في السيارة.