«نيو إي إل 8» في سوق دبي

استقبلت دبي الطراز الجديد «NIO EL8» والتي تعد واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة القادمة من الشركة الصينية NIO، وهي متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم. ويبلغ طول السيارة حوالي 5.1 أمتار مع قاعدة عجلات طويلة تمنح المقصورة مساحة كبيرة جداً للركاب.

كما تتمتع بمعامل مقاومة هواء منخفض يبلغ 0.25، ما يساعد على تحسين الكفاءة والمدى الكهربائي. ومن أبرز العناصر التصميمية: مصابيح LED ذكية متطورة، وحساسات LiDAR وأنظمة قيادة شبه ذاتية، وعجلات تصل إلى 22 بوصة، وأبواب كهربائية وإضاءة ترحيبية ذكية. ومن أبرز التجهيزات: شاشة مركزية كبيرة عالية الدقة، ومساعد ذكي يعمل بالأوامر الصوتية، وثلاجة صغيرة في نسخة Executive، وشحن لاسلكي متعدد، ونظام صوت فاخر، ومقاعد بتدفئة وتبريد ومساج.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات مع دفع رباعي AWD، بقوة إجمالية تصل إلى: 653 حصاناً و850 نيوتن متر من العزم، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 4.1 ثوانٍ، وهو رقم قوي جداً بالنسبة لسيارة SUV عائلية كبيرة. أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونياً عند 200 كم/س. وتوفر السيارة نسخة طويلة المدى ببطارية مداها 510 كم. وتدعم السيارة شحناً بنسبة 10% إلى 80% خلال حوالي 21 دقيقة، مع تقنية تبديل البطارية بأقل من 5 دقائق.