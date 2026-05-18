«لينكون نافيجيتور» في الإمارات

تواصل الإمارات تأكيد مكانتها وجهة لأحدث العلامات، حيث استقبلت أحدث طراز من «لينكون نافيجيتور»؛ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتأتي «نافيجيتور» بواجهة جديدة وتم تجهيزها بعجلات قياس 22 بوصة، وزوّدت السيارة بمحرّك V6 ذي شاحن توربيني مزدوج تبلغ سعته 3.5 لترات قوته 440 حصاناً وعزم دورانه 691 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات ونظام دفع رباعي دائم كتجهيز قياسي، مع سبعة أوضاع قيادة ونظام تعليق متكيّف يستجيب لنوعية سطح الطريق في أجزاء من الثانية، وشهدت المقصورة أكبر تحول إلى تصميم مميز حسب الطلب.

ويكمن جوهرها في شاشة بانورامية قياس 48 بوصة، والتي تُقدّم إلى جانب شاشة لمس قياس 11.1 بوصة في الوسط، وإمكانية تخصيص مبتكرة، مع صوت غني متعدد الأبعاد يقدمه نظام الصوت Revel Ultima القياسي وثلاثي الأبعاد والمكون من 28 مكبر صوت. وتأتي الفئة الأولى تتميز بمقاعد جلدية مع 24 و22 وضعية للسائق والراكب على التوالي، وتدفئة وتهوية وتدليك نشط. ويرتقي طراز «بريزيدنشال» بتصميمه الداخلي الجديد «إنلايتن»، إلى جانب مقاعد جلدية مميزة مع 30 و28 وضعية مثالية للسائق والراكب على التوالي، ومساند رأس كهربائية بأربعة اتجاهات.