«بورشه ماكان إس» في دبي

طرحت شركة «بورشه» الألمانية الطراز الجديد «ماكان إس»، التي تعد واحدة من أبرز سيارات الـSUV الرياضية المدمجة، حيث تجمع بين الأداء الرياضي العالي والصناعة الألمانية العملية المناسبة للاستخدام اليومي، وتعتبر خياراً لعشاق القيادة الرياضية مع راحة السيارات العائلية.

تتميز السيارة بتصميم هجومي وانسيابي يعكس هوية بورشه الرياضية، ومن أبرز ملامحها: مصابيح LED أمامية وخلفية عصرية، وشبك أمامي واسع ولمسات رياضية، وعجلات رياضية كبيرة، تصل حتى 21 بوصة، وخط سقف انسيابي يمنحها مظهر الكوبيه الرياضي، وجناح خلفي يعزز الديناميكية الهوائية، أما التصميم الخارجي فيمنح السيارة حضوراً قوياً على الطريق.

بالنسبة للمحرك والأداء، تعتمد السيارة على محرك V6 توين تيربو بسعة 2.9 لتر، بقوة تصل إلى 380 حصاناً مع عزم دوران 520 نيوتن متر، وناقل حركة PDK أوتوماتيكي من 7 سرعات مع نظام دفع رباعي AWD، وتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر خلال حوالي 4.6–4.8 ثوانٍ وسرعة قصوى تصل إلى 259 كيلو متراً.

وتتميز السيارة بثبات عالٍ وتحكم دقيق، يجعلها من أفضل السيارات الرياضية ضمن فئة الـSUV الفاخرة. وتقدم المقصورة الداخلية مزيجاً من الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، وتشمل: مقاعد جلدية رياضية مريحة، وشاشة معلومات وترفيه عالية الجودة، ودعم أبل كاربلاي وأنرويد أوتو وأنظمة الاتصال الذكية ونظام صوت فاخر من مثل BOSE، وإضاءة داخلية محيطية، وسقف بانورامي في بعض الفئات، مع عدادات رقمية وتصميم داخلي مستوحى من سيارات بورشه الرياضية.

أما من حيث مستويات الأمان فتحتوي السيارة على العديد من أنظمة السلامة المتقدمة، مثل: مثبت سرعة متكيف، ومساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرات 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام فرامل متطور عالي الأداء.