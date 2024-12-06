نمو سريع وطلب متزايد على السيارات الصينية

أعلنت شركات السيارات الصينية أنها تفوقت على أهداف التسليم السنوية قبل انتهاء العام بشهر، ما يؤكد النمو السريع والطلب المتزايد على تلك المركبات.

وسلّمت «بي واي دي» أعلى قليلاً من 504 آلاف سيارة في نوفمبر، ليبلغ الإجمالي منذ مطلع العام نحو 3.74 ملايين سيارة، متجاوزة هدفها الأولي للعام بأكمله البالغ 3.6 ملايين عملية تسليم.

وأعلنت شركة «ليب موتور» والمدعومة من «ستلانتيس» عن تسليم 40.169 سيارة في نوفمبر. ليبلغ إجمالي عمليات التسليم حتى الآن هذا العام 251.2 ألف سيارة، متخطية هدفها السنوي البالغ 250 ألف سيارة.

في حين لا تزال «زيكر» بعيدة عن مستهدفات العام الجاري والبالغة 230 ألف سيارة، حيث سلمت حتى نهاية نوفمبر 194.933 مركبة، بعدما أعلنت تسليم 27011 سيارة في نوفمبر، ولكن من المتوقع أن تقترب الشركة من هذا الهدف بدعم من عمليات التسليم في الشهر الأخير.

كما ارتفعت تسليمات العلامة التجارية «نيو» بالنسبة ذاتها تقريباً إلى 20.575 سيارة في نوفمبر، ويجب أن تسلم نحو 30.449 سيارة هذا الشهر لتتخطى المستوى المستهدف للربع الرابع، فوفقاً لحسابات «سي إن بي سي»، سلمت «نيو» ما مجموعه 190.832 سيارة حتى الآن.

ونجحت «شاومي» في تخطي هدفها السنوي المتمثل في تسليم 100 ألف سيارة هذا العام بحلول منتصف نوفمبر، عقب تسليم أكثر من 20 ألف مركبة للشهر الثاني على التوالي الشهر الماضي. وسجلت «إكس بنج» عمليات تسليم قياسية تبلغ 30.895 سيارة في نوفمبر، بزيادة 29 % عن الشهر السابق.