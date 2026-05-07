روكس تكشف عن منظومتها الصناعية المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة روكس اليوم، خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2026"، عن استراتيجيتها لمنظومة صناعية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لنهجها القائم على شعار «صُنع في الإمارات، صُنع للعالم»، ودعماً لطموحات الدولة في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع المتقدم والتصدير.

تدخل روكس هذا الفصل الجديد من مسيرتها مدعومة بأداء قوي في سوق مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة. فمنذ انطلاقتها الموجهة لعشاق المغامرة وأنماط الحياة الخارجية، نجحت الشركة في تسليم أكثر من 5 ألاف مركبة في دولة الإمارات، وتجاوزت مبيعاتها 20 ألف مركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة التي يتجاوز سعرها 80 ألف دولار أمريكي، تصنف روكس ضمن أفضل ثلاث شركات من حيث الحصة السوقية، بنسبة تخطت 10%، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو في هذه الفئة. واستثماراً لهذا الزخم، تواصل الشركة دمج التكنولوجيا الذكية مع مفاهيم أنماط الحياة الخارجية وتفضيلات المستخدمين، لتقديم مركبات طاقة جديدة مصممة خصيصاً للنخبة من عشاق الفخامة.

تُشكل هذه القاعدة السوقية المثبتة ركيزة أساسية تدعم استراتيجية روكس الصناعية في دولة الإمارات؛ حيث تعمل الشركة على توحيد جهود شركاء إماراتيين رائدين في مجالات الخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة، والتصنيع، وتنمية الكوادر، ضمن منظومة صناعية مترابطة تغطي كامل سلسلة القيمة. وإلى جانب ذلك، وضعت روكس هدفاً طموحاً للوصول بسعتها الإنتاجية السنوية إلى 300 ألف وحدة بحلول العام 2030، ما يسهم بنسبة تصل إلى 10% في تحقيق مستهدفات مبادرة «مشروع 300 مليار» الوطنية.

تعمل روكس على تطوير هذه المنظومة من خلال تعاون استراتيجي في مجالات التصنيع، والمواد، والتكنولوجيا، وتطوير الأنظمة الصناعية، وذلك بدعم من "مكتب أبوظبي للاستثمار" كجزء من الأجندة الأوسع للتطوير الصناعي في دولة الإمارات. وتشمل هذه الشراكات التعاون مع مجموعة كيزاد (مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي) لتطوير مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحقيق التكامل الصناعي، ومع شركة "بروج" في مجال المواد المتقدمة، ومع شركة اليريا في مجالات الذكاء الاصطناعي السيادي والبيانات الضخمة وذكاء الفيديو للتنقل الذكي، بالإضافة إلى شركة "تحالف الإمارات" في مجالات ذكاء بيانات التنقل وتطبيقات المدن الذكية.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل روكس على توسيع شراكاتها في مجالات التصميم وتنمية المواهب مع مؤسسات إماراتية رائدة؛ حيث ستقوم" لجنة أبوظبي للتصميم" - بالمشاركة في تطوير إصدار خاص وحصري من مركبات روكس مستوحى من إمارة أبوظبي، يتضمن لوناً فريداً سيتم الكشف عنه وبيعه في مزاد علني خلال «أسبوع أبوظبي للسيارات» في نوفمبر المقبل، على أن تُخصص العائدات لدعم برامج الإقامة الفنية في مجال السيارات التابعة للجنة. كما سيبحث هذا التعاون فرصاً طويلة الأمد، تشمل تطوير برنامج إقامة لتصميم السيارات في العام 2027، إلى جانب مبادرات أوسع لدعم المواهب الإبداعية المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون روكس مع شركة "الخزنة للجلود" لتطبيق الخبرات التقليدية في صناعة الجلود على المواد المبتكرة وتطوير المنتجات وبناء سلاسل توريد جاهزة للمستقبل، كما تعمل مع "معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني - لدعم التدريب المهني وتطوير الكوادر الوطنية على المدى الطويل.

وإلى جانب هذه التعاونات، تبرم روكس شراكة مع بنك "ستاندرد تشارترد" لتوفير الخدمات المصرفية التي تدعم توسعها العالمي ونموها على المدى الطويل في مختلف الأسواق.

وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس: "هذا جهد طويل الأمد نبنيه مع شركائنا في دولة الإمارات، مع التركيز على ربط القدرات عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية". وتابع "انطلاقاً من هنا، نحن بصدد ترسيخ منظومة مترابطة تجمع بين التصنيع المتقدم، والخدمات الإقليمية، والتصدير؛ مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز عالمي للإنتاج والتصدير في الوقت الذي تتوسع فيه روكس نحو أسواق أوسع".

بدأ هذا النهج يتبلور بالفعل من خلال تطورات ملموسة على أرض الواقع؛ ففي الشهر الماضي، أبرمت روكس تعاوناً مع شركة "جينج دونج لوجستيكس" ، وذلك من أجل إنشاء مركز إقليمي لقطع الغيار في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز الجاهزية لخدمات ما بعد البيع، وترسيخ مكانة الدولة كقاعدة إقليمية للخدمات وسلاسل التوريد والتصدير تربط الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما وراءها. ويأتي ذلك استكمالاً لافتتاح المقر العالمي لشركة روكس في أبوظبي، ما يعزز دمج دولة الإمارات في العمليات العالمية للشركة.

تُشكل هذه التطورات، في مجملها، تحولاً جذرياً من القدرات المنفصلة إلى أنظمة صناعية متكاملة؛ حيث يتم تطوير التصنيع المتقدم، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا، والمواهب ضمن إطار عمل موحد. ومن خلال هذا النهج، تعمل روكس على تحويل منظومتها القائمة في دولة الإمارات إلى منصة لنموها العالمي، وفي الوقت ذاته، مساهمة فاعلة في بروز دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع المتقدم والتصدير.