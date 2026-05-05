تراجع أرباح "أودي" الفصلية بسبب الرسوم الأمريكية

أعلنت "أودي" الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، تسجيل تراجع جديد في أرباحها خلال الربع الأول من العام، حيث واجهت الشركة التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" ضغوطا متزايدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع أعمالها في الصين.

وقالت "أودي" إن صافي أرباحها انخفض بنسبة تزيد قليلا عن 11% إلى 559 مليون يورو (653 مليون دولار) خلال الفترة من يناير وحتى مارس ، ليسجل بذلك رابع انخفاض على التوالي خلال الربع الأول من العام.

وبالمقارنة، حققت الشركة صافي أرباح يبلغ 2.9 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

و تدهورت الأوضاع منذ ذلك الحين في قطاع صناعة السيارات العالمي، وتضرر الوضع في "أودي" بشدة. وقال المدير المالي للشركة، يورجن ريترسبيرجر، إن الرسوم الجمركية الأمريكية أثرت سلبا على النتائج بمقدار مئات الملايين من اليورو.

ولم تتمكن الشركة بعد من تقييم تأثير الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد فيه برفع الرسوم الجمركية على السيارات التي تم تصنيعها في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 25%.