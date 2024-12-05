«جنرال موتورز» تستدعي 132 ألف شاحنة في أمريكا

تعتزم «جنرال موتورز» استدعاء أكثر من 132 ألف شاحنة بسبب مشكلات قد تؤدي إلى فتح الأبواب الخلفية بشكل غير متوقع.

وحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، يؤثر الاستدعاء على الطرازات المنتجة خلال العام الجاري من مركبات «شيفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سيرا» المجهزة بأبواب خلفية تفتح إلكترونياً.

وتزعم الإدارة أن تسرب المياه إلى المركبات قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي في مفتاح الباب الخلفي الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل غير مقصود أثناء وجود السيارة في وضع الانتظار.

وقالت الإدارة إن وكلاء الشركة سيقومون باستبدال مفاتيح لوحة اللمس الخارجية المتحكمة في الأبواب الخارجية مجاناً، ونصحت مالكي الطرازات المتأثرة بالتأكد من إغلاق الباب الخلفي وإحكام قفله قبل القيادة.